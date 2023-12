Hong Kong se dit prêt à accueillir des demandes d'ETF sur des cryptomonnaies au comptant

Hong Kong prend une nouvelle initiative crypto-friendly en annonçant son ouverture à l'étude des demandes d'ETF crypto spot, indiquant que la Securities and Futures Commission (SFC), sous couvert d'une régularisation adéquate, est disposée à étudier certains cas. Hong Kong, définitivement l'eldorado des cryptomonnaies et du Bitcoin ?

Hong Kong fait un pas de plus vers les cryptomonnaies

Toutes les juridictions ne se montrent pas aussi ouvertes aux cryptomonnaies. Et s'il y en a bien une qui émerge à cet égard, c'est bien Hong Kong : durant cette année 2023, qui aurait pu permettre à plus d'un de se montrer hostile aux cryptos en raison de l'avalanche de faillites et de mauvaises nouvelles ayant suivi la chute de Terra (LUNA) en 2022, Hong Kong a décidé de montrer patte blanche.

Après avoir tour à tour annoncé la légalisation du trading de cryptomonnaies, le lancement de différents fonds spécialisés, l'acceptation d'ETF Bitcoin et Ethereum Futures ou encore après avoir purement et simplement forcé les banques à accepter les entreprises du secteur crypto comme clientes, Hong Kong se montre désormais disposé à étudier des demandes d'ETF crypto spot.

La nouvelle a été annoncée par la Securities and Futures Commission (SFC) et l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) via un communiqué conjoint, et il semblerait même que d'autres fonds que des ETF puissent désormais recevoir une hypothétique approbation des régulateurs :

« La SFC et la HKMA ont revu leur politique actuelle à l'égard des intermédiaires qui souhaitent s'engager dans des activités liées aux actifs virtuels. La politique est mise à jour à la lumière des derniers développements du marché, où la SFC a autorisé les VA futures ETF et est prête à accepter les demandes d'autorisation d'autres fonds exposés aux actifs virtuels, y compris les fonds négociés en bourse au comptant d'actifs virtuels (VA spot ETF). »

Des ETF crypto, oui, mais régulés convenablement

Dans son communiqué, la SFC a noté que les intermédiaires proposant des ETF devaient s'associer avec des plateformes de négociation agréées, et que les clients devaient avoir à leur disposition une plateforme pour mener leurs opérations de trading ou la possibilité de passer par un compte omnibus. En outre, les dépositaires assurant la conservation des actifs devront eux aussi être agréés par la SFC.

D'autre part, les intermédiaires devront s'assurer que les cryptomonnaies proposées via des ETF devront disposer d'une liquidité importante et disposer d'une « grande capitalisation, c'est-à-dire avoir été inclus dans un minimum de 2 indices acceptables émis par au moins 2 fournisseurs d'indices différents ».

« Le paysage des actifs virtuels a évolué rapidement et a commencé à s'étendre à la finance traditionnelle, » peut-on lire sur le communiqué des régulateurs hongkongais. Un avis partagé par Jason Chan, partenaire du cabinet d'avocats Howse Williams, qui s'est exprimé chez nos confrères de The Block à cette occasion :

« Ils [Hong Kong, NDLR] sont très accueillants pour l'industrie des cryptomonnaies et seront potentiellement l'un des premiers à approuver un ETF spot crypto par un marché financier développé. »

La Chine, non loin de Hong Kong, se montre bien plus timide à l'égard des cryptomonnaies, bien qu'elle ait déjà saisi le potentiel du Web3.

Source : communiqué

