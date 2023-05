La Chine révèle son « Livre blanc » sur le Web3 - Les cryptomonnaies restent toutefois sur la touche

La Chine dévoile son intérêt pour le Web3 en publiant un livre blanc sur son développement. Axé sur les tokens non fongibles (NFT), l'IA et la réalité virtuelle, le pays souhaite explorer les possibilités offertes par le Web3. Cette initiative fait suite à l'ouverture récente du marché des cryptomonnaies à Hong Kong, comme l'a souligné Changpeng Zhao, le PDG de Binance.

La Chine montre son intérêt pour le Web3

Ce jour, Pékin a publié son « Livre blanc sur l'innovation et le développement du Web 3.0 » visant à présenter les grandes lignes de ses futurs efforts pour faire du Web3 et du metaverse l'une de ses priorités dans les années à venir.

Hasard du calendrier ou non, cette nouvelle arrive tout juste quelques jours après que Hong Kong ait annoncé que ses citoyens auraient désormais accès au marché des cryptomonnaies (jusqu'ici réservé aux professionnels) à partir du 1er juin, dans un écosystème régulé par la Securities and Futures Commission (SFC). Un timing qui n'aura pas échappé à Changpeng Zhao, le PDG de Binance :

Interesting timing on this Web 3.0 white paper from the Beijing government tech committee with the June 1st anticipation in Hong Kong. pic.twitter.com/0Ts1UB0jnL — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 27, 2023

L'annonce a été faite lors du forum de Zhongguancun, intitulé cette année « Une coopération ouverte pour un avenir partagé » dans la technopôle surnommée la « Silicon Valley chinoise ». Plus précisément, le livre blanc a été introduit par la Commission municipale des sciences et technologies de Pékin, chargée de faire de la capitale un hub d'innovation international dans le secteur du numérique.

Pour y parvenir, le district de Chaoyang (un quartier de Pékin) compte dépenser l'équivalent de 14 millions de dollars annuellement jusqu'en 2025, selon le directeur du forum.

Web3 : metaverse, réalité augmentée et IA

Au vu des informations révélées à travers ce livre blanc et des rapports des médias locaux, il semblerait que la Chine ait pris soin de ne pas faire mention des cryptomonnaies. Cela n'est toutefois pas trop surprenant, le pays de Xi Jinping interdisant purement et simplement l'utilisation de ces dernières.

Aussi, il est plutôt fait mention des tokens non fongibles (NFT), de l'intelligence artificielle (IA) et de la réalité virtuelle, ce qui inclurait logiquement le metaverse. Une trentaine de villes apporteront leur soutien au développement de ces mesures, chacune avec sa spécialité. À titre d'exemple, le district de Thongzhou fera la promotion du tourisme culturel modernisé, tandis que le district de Chaoyang organisera la mise en avant de l'innovation dans les entreprises, et ainsi de suite.

Nous pouvons ainsi lire dans le document :

« Le Web 3.0 est un ensemble de sciences et de technologies modernes, une tendance inévitable pour le développement futur de l'industrie du Web, un espace tridimensionnel avec une expérience interactive hautement immersive et une fusion de la réalité et de l'imagination. »

Face aux répressions exercées par les États-Unis à l'endroit des sociétés opérant dans le secteur crypto, se pourrait-il que la Chine revoie sa position ? Comme nous le disions il y a quelques mois, la Chine a tendance à se servir de Hong Kong comme d'une « base d'expérimentation » afin de voir quels atouts elle pourrait tirer de certaines politiques. Et concernant Hong Kong, la région continue de s'ouvrir aux cryptomonnaies.

À l'international - Brésil : Amazon, Visa et Microsoft intègrent le projet pilote du réal numérique

Source : The Block

