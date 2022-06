Mattel s'associe à OnChain Studios pour lancer des NFTs sur la blockchain Flow

Mattel se lance dans les NFTs

Le géant américain du jouet, Mattel, s'associe à OnChain Studios pour développer une plateforme de tokens non fongibles (NFTs) sur la blockchain Flow.

L'entreprise Mattel est connue pour ses marques telles que : Barbie, Hot Wheels, Polly Pocket ou encore Uno. Par ailleurs, la blockchain Flow a été développée par Dapper Labs, connue également pour avoir lancé la plateforme NBA Top Shot.

Dans le cadre de ce partenariat, Mattel va apporter sa propriété intellectuelle et certaines de ses franchises seront transformées en avatar jouable sur la plateforme « Cryptoys ». Mattel lancera ses NFTs quelque temps après.

En ce sens, le communiqué indique :

« Les Cryptoys sont décrits comme des NFTs d'animaux interactifs qui peuvent être accessoirisés avec des NFTs supplémentaires de chapeaux, de chaussures et de lunettes. Il y aura également un metaverse expansif et jouable. »

À noter que la société OnChain Studios a développé le jeu NFTs « Cryptoys ». Parmi les investisseurs, la plateforme comprend : la société de capital risque Andreessen Horowitz, l'entreprise Dapper Labs ou encore CoinFund.

Au regard du partenariat et de ses opportunités, Richard Dickson, président et directeur de l'exploitation de Mattel, déclare :

« Nous voyons une opportunité incroyable dans le metaverse pour nos marques chères et notre propriété intellectuelle iconique. Nous voulons être à l'avant-garde de cette évolution des jouets dans les mondes physique et numérique. Notre activité nous conduit là où se trouve le consommateur, et cela inclut le metaverse et les NFTs. »

L'industrie du gaming et du metaverse ont le vent en poupe

Le secteur du jeu blockchain, du metaverse et des NFTs attire les investisseurs et les grandes marques issues de l'industrie du jouet et du gaming.

Cet avenir numérique est une carte à jouer et les utilisateurs demeurent curieux. C'est pourquoi, certains investisseurs lancent des fonds spécialisés et dédiés à ce segment.

Récemment, la célèbre société de capital-risque a16z a crée un fonds de 600 millions de dollars destiné à développer le secteur du jeu vidéo, dont les jeux issus du Web3. Cela comprend notamment le metaverse, et les NFTs.

D'autre part, citons également le site de jeux gratuits en ligne Kongregate qui a lancé une société d'investissement de 40 millions de dollars dédié aux jeux blockchains, en association avec la plateforme NFTs Immutable.

Dans cette perspective, il est fort probable que cette industrie devienne une opportunité non négligeable pour ces différents acteurs du secteur.

