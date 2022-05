a16z lance un fonds de 600 millions de dollars pour investir dans l'industrie du jeu et le metaverse

La société de capital-risque a16z (Andreessen Horowitz) a annoncé la création d'un fonds de 600 millions de dollars, Games Fund One.

L'objectif de ce nouveau fonds est d'investir dans le secteur du jeu vidéo, dont ceux issus du Web3. Il faut noter que l'industrie du jeu a généré plusieurs milliards de dollars en 2021. En ce sens, le communiqué du fonds précise :

« Les jeux continueront à jouer un rôle central dans la façon dont les gens se socialisent, jouent et travaillent à l'avenir, et le fonds investira dans les studios de jeux, les expériences de jeux, sa communauté et son infrastructure. À long terme, nous pensons que l'infrastructure et les technologies des jeux seront des éléments clés du metaverse, une opportunité qui éclipse l'industrie actuelle des jeux, qui pèse 300 milliards de dollars. »