La blockchain Flow (FLOW) lance un fonds de 725 millions de dollars pour son développement

Flow réuni 725 millions de dollars pour créer un fonds de développement

À travers un nouveau fonds spécialement dédié au développement de son écosystème, Flow voit grand pour l’avenir. Le Flow Ecosystem Fund, soutenu par des noms tels que a16z, ou Dapper Ventures, réunit ainsi 725 millions de dollars. :

Today, we're announcing a $725 Million ecosystem fund to accelerate growth across the entire Flow ecosystem This is the largest joint fund made for ANY blockchain, available for both existing and future developers #onFlow Meet the Flow Ecosystem Fund: https://t.co/8Y8qaLvccz pic.twitter.com/VBKbnZdQEQ — Flow (@flow_blockchain) May 10, 2022

Plus d’une quinzaine d’entités composent le fonds de développement de Flow et son mode de fonctionnement est pour le moins original. En effet, plutôt que de mettre la trésorerie et le pouvoir décisionnel en commun, ce sera plutôt à chaque acteur qui le compose, de décider à son niveau s’il souhaite ou non allouer une part à tel ou tel projet.

Selon Mik Naayem, co-fondateur et directeur commercial de Dapper Labs, cette organisation vise à développer la décentralisation du financement :

« Il s’agit d’un pool de ressources dédiées à l’écosystème Flow, chaque investisseur déployant individuellement son soutien. […] Nous pensons que c’est important, car plutôt qu’une seule personne […], vous avez des groupes de personnes qui prennent individuellement des décisions en fonction de leur expertise. »

Un écosystème dédié aux applications Web 3,0

La blockchain Flow est un layer 1 initialement conçu pour le jeu blockchain CryptoKitties. Vu comme l’un des précurseurs en la matière, le jeu lancé en 2017 avait connu un tel engouement, qu’il avait congestionné le réseau Ethereum (ETH). Dapper Labs, l’équipe fondatrice, a donc dû envisager une solution alternative.

Depuis, la blockchain s’est décentralisée et diversifiée, elle accueille ainsi plusieurs applications en son sein. Nous retrouvons par exemple une activité autour des tokens non fongibles (NFT) et du sport, avec la collection Top Shot, qui recense des vidéos des plus beaux paniers au basket, en collaboration avec la NBA.

Le projet Zigazoo, qui se veut être un réseau social dédié aux enfants, leur propose une éducation autour des NFTs, ces derniers étant en partie générés sur la blockchain Flow. Enfin, Flow fait également partie de ceux qui seront pris en charge, pour les NFTs sur Instagram.

Si nous ne parlons que peu souvent de ce réseau, son travail en coulisse lui permet malgré tout de croître petit à petit et ses multiples partenariats pourraient lui assurer une importante utilisation dans les années à venir.

Source : Flow Ecosystem Fund

