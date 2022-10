MakerDAO se divise afin de se décentraliser davantage suite à un vote de gouvernance tumultueux

Suite à un vote de gouvernance finalisé le 24 octobre et attendu depuis de nombreux mois, MakerDAO devrait s'atomiser en plusieurs entités indépendantes appelées « MetaDAOs ». Cette proposition, rédigée et mise en ligne par le fondateur de MakerDAO Rune Christensen, a toutefois été sujette à débat.

Effectivement, durant la période ouverte au vote, le géant de l'investissement Andreessen Horrowitz (a16z), qui détient des tokens MKR, s'était opposé à cette dislocation de MakerDAO en proposant simplement d'améliorer le système déjà existant, et ce afin de conjuguer décentralisation et croissance en amoindrissant les risques d'instabilité économique.

En tant que détenteurs de tokens MKR, les membres de la communauté MakerDAO peuvent participer à des votes de gouvernance afin d'orienter le futur du projet. Ce procédé, inhérent à la finance décentralisée (DeFi), permet de partager le pouvoir équitablement au sein d'un projet. Pour en apprendre davantage, lisez notre page dédiée aux organisations autonomes décentralisées (DAO).

Ainsi, la proposition ayant reçu une majorité de votes en sa faveur, des groupes autonomes vont voir le jour et seront régis par leurs propres tokens et leurs propres votes de gouvernances.

Résultats du vote pour la proposition « Endgame »

Se faisant, le changement de structure de MakerDAO, jusqu'ici composée de « Core Units » chargées de superviser l'évolution des aspects essentiels de la plateforme, devrait, selon Rune Christensen, accroître la décentralisation.

Certains observateurs, comme Hasu, qui travaille en tant que chercheur chez Paradigm, ont vivement critiqué la proposition Endgame, soulignant en parallèle le possible coup de force du fondateur de MakerDAO :

The Endgame Plan is an exceptionally bad proposal, and it's really sad for Maker that it passed the signal (shoved through by @RuneKek singlehandedly in face of strong and justified criticism.)

How much of it will actually be implemented remains to be seen https://t.co/MSO2eNoRwF

— Hasu⚡️🤖 (@hasufl) October 25, 2022