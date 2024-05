MakerDAO dévoile PureDai, un nouveau stablecoin entièrement décentralisé

MakerDAO, l'organisation derrière le stablecoin DAI, développerait PureDai, un autre stablecoin entièrement décentralisé. Pourquoi ?

PureDai et NewStable : de nouveaux alliés pour Maker ?

MakerDAO, l'organisation décentralisée à l'origine du stablecoin Dai, a dévoilé son plan pour un nouveau token baptisé PureDai. Ce stablecoin entièrement décentralisé fonctionnera exclusivement sur le réseau principal d'Ethereum lors de son déploiement et utilisera l'Ether (ETH) et le stETH de Lido en collatéral.

PureDai vise à répondre aux attentes des utilisateurs qui privilégient une vision d'une totale décentralisation. Contrairement au DAI, qui est adossé au dollar américain, PureDai n'aura pas d'ancrage fixe et sa valeur pourra fluctuer librement.

👉 Pour en savoir plus – Qu'est-ce que MakerDAO, Dai et où en acheter ?

PureDai viendra compléter un autre stablecoin, le NewStable (NST), que MakerDAO prévoit également de lancer prochainement. NewStable se présente comme une mise à niveau directe du DAI dans sa forme actuelle, visant à conserver les fonctionnalités de ce dernier tout en se concentrant sur la conformité aux réglementations relatives aux actifs du monde réel.

Rappelons que le DAI est conçu pour maintenir une valeur d'un dollar. Les utilisateurs peuvent générer des DAI sous forme de prêt en déposant un collatéral sur MakerDAO. Chaque DAI émis est adossé à plus d'un dollar d'actifs, garantissant ainsi que chaque jeton émis est suffisamment couvert.

Actuellement, le DAI est le 3e plus grand stablecoin en termes de capitalisation boursière.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

MakerDAO poursuit le développement du DAI

Lancé en 2017, le DAI était initialement un stablecoin adossé à des collatéraux décentralisés, comme l'Ether et d'autres cryptomonnaies.

Pendant son développement, l'organisation a modifié sa stratégie afin d'inclure en collatéral des actifs de la finance traditionnelle (comme les options ou les bons du Trésor américain par exemple). La possibilité de générer des DAI via le stablecoin USDC, notamment à l'aide du module de stabilité d'ancrage, a quant à elle introduit une dépendance vis-à-vis de ces collatéraux centralisés.

👉 Dans l'actualité également – Bybit, Kucoin, Bitget... L'Autorité des marchés financiers (AMF) est-elle en campagne contre les cryptomonnaies ?

Le lancement de PureDai n'est pas prévu avant quelques années, mais il témoigne de la volonté de MakerDAO d'offrir plus d'options à ses utilisateurs. PureDai fonctionnera de manière autonome et ne nécessitera aucune mise à jour manuelle. Il n'y aura pas non plus de « connexion permanente » avec le token de gouvernance de MakerDAO, le Maker (MKR).

Cette annonce intervient alors que la quantité de DAI en circulation explose depuis début mars, reflétant une demande croissante pour les stablecoins. L'offre de Dai est passée de 4,4 milliards le 10 mars à plus de 5,5 milliards actuellement, soit une hausse de 25 % en 2 mois.

Le PureDai et le NewStable constituent des étapes importantes dans l'évolution de MakerDAO et de son écosystème. Ces 2 nouveaux stablecoins devraient offrir aux utilisateurs plus de choix et de flexibilité, tout en contribuant à renforcer la position de MakerDAO en tant que leader dans le domaine de la finance décentralisée.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : X

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.