« La majorité des institutionnels explorent la DeFi » – Entretien avec Sébastien Derivaux de MakerDAO

Suite à un partenariat récent entre MakerDAO (MKR) et une banque américaine, nous avons souhaité en connaître plus sur l’intérêt des institutionnels pour la finance décentralisée (DeFi). Dans cet entretien exclusif avec Sébastien Derivaux, en charge de la « Gestion Actif-Passif » chez MakerDAO, nous passons en revue les activités du protocole vis-à-vis de la finance traditionnelle.

Les institutionnels arrivent sur le protocole MakerDAO

En juillet dernier, MakerDAO faisait un grand pas pour l’adoption de la finance décentralisée (DeFi) par les institutionnels. L’accord de la gouvernance quant au partenariat avec Huntingdon Valley Bank (HVBank) a effectivement ouvert la voie à un prêt de 100 millions de DAI auprès d’une banque régulée.

La semaine dernière, HVBank a commencé à débloquer ces fonds, et le caractère inédit de ce cas de figure nous a amenés à vouloir en savoir plus sur les relations entre MakerDAO et la finance traditionnelle. Ainsi, nous avons sollicité Sébastien Derivaux, en charge de la « Gestion Actif-Passif » du protocole et que nous remercions pour ses réponses.

Au moment de la rédaction de cet article, HVBank a déjà emprunté 50 millions de DAI. Le graphique ci-dessous correspond en fait aux positions de Real World Asset (RWA) Foundation, une entité juridique créée aux îles Caïmans par MakerDAO pour administrer ses actifs du monde réel :

Répartition des positions de la RWA Foundation

HVBank garde-t-elle une partie des fonds alloués pour les utiliser sur diverses applications DeFi ? Ces fonds sont-ils changés en fiat via une opération OTC ?

« Non, en réalité, le prêt de MakerDAO est une participation dans des prêts que fait HVBank. Ils sont changés en fiat par Genesis en amont. HVBank reçoit des dollars. »

Genesis Trading est effectivement un acteur spécialisé dans le commerce d’actifs numériques de gré à gré (OTC), ainsi, il n’y a pas de risque de faire fluctuer le prix du DAI en les échangeant en grande quantité contre du dollar. Comme précisé, cette liquidité, apportée par MakerDAO, accorde en effet des droits sur les créances que la banque conclut avec ses propres clients.

Toutefois, nous pourrions imaginer un scénario où les clients de HVBank ne seraient pas en mesure de rembourser leur dette. Cela impacterait alors directement les garanties fournies à MakerDAO pour cet emprunt :

Comment est appréhendé un éventuel risque systémique si les dettes des clients de HVB, utilisées en contrepartie, venaient à faire défaut ?

« Il y a aurait une perte de valeur au niveau de MakerDAO, HVBank n’a pas à couvrir ce risque. Nous avons 80 millions de dollars de capital pour absorber des pertes. »

Bien sûr, il faut comprendre que cette perte serait imputée à RWA et non à la communauté déposant ses cryptomonnaies sur MakerDAO. Il n’y a donc pas de risque « à la Celsius » par exemple.

Les relations de MakerDAO avec la Société Générale

Est-ce que Maker a été approché par d’autres institutionnels pour des opérations similaires à celle réalisée avec HVBank ?

« Oui, le plus important étant la Société Générale (via sa filiale Forge), qui va faire un emprunt de 20 à 30 millions DAI contre une obligation native d’Ethereum sécurisée par des prêts immobiliers en France. »

L’obligation en question est valorisée à 40 millions de dollars et répond au code ISIN suivant : FR0013510518. Il s’agit d’une obligation dite de financement de l’habitat (OFH) et est tokénisée sur la blockchcain Ethereum (ETH). Cette OFH a été émise le 14 mai 2020.

Cette relation entre MakerDAO et la banque française avait été initiée dès l’automne 2021 et doit se concrétiser dans les jours à venir. Chaque jour ouvrable, un tiers de confiance sera chargé d’évaluer que l’obligation répond aux exigences de garantie. Dans le cas contraire, SG-Forge disposera de cinq jours ouvrables pour apporter du collatéral supplémentaire, sous peine de liquidation.

Les projets de MakerDAO avec les acteurs institutionnels

Est-ce que de telles opérations amènent MakerDAO à devoir mener des actions de compliance pour Huntingdon Valley Bank notamment ?

« Le plus gros ce sont les procédures de Know Your Customer (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Il n’y a pas tant de régulation que ça pour cette opération. »

Nous apprenons également que MakerDAO loue les services du cabinet de conseils juridiques Ogier, ainsi que du cabinet d’avocats Latham & Watkins. En effet, de telles opérations nécessitent une certaine mise en conformité au regard des régulateurs.

Peut-on dire que d’une certaine manière, MakerDAO se tourne vers la finance traditionnelle ?

« Ce sont vraiment des avancées pas à pas vers une finance sur Ethereum. Sur cette affaire, nous opérons très off-chain, donc ce n’est pas du tout ce qu’on veut faire dans 5-10 ans. On avance étape par étape. »

Y a-t-il des actions mises en place, afin d’inciter les institutionnels à mener ce type de projets on-chain ? Par extension, est-ce que MakerDAO mène des actions de conseil pour les accompagner ?

« Pas à ce stade, on reste très réactif et pas proactif. Il y a déjà tellement de choses à faire. »

Ainsi, le protocole cherche plutôt, pour le moment, à répondre aux demandes initiées par les acteurs de la finance traditionnelle, sans nécessairement aller les chercher de lui-même.

Quel est l’état d’esprit des institutionnels avec qui MakerDAO est amené à traiter ? Sont-ils enthousiastes à l’idée d’explorer ces nouvelles technologies ou au contraire plutôt méfiants ?

« Je pense que la majorité des institutionnels explorent le sujet. Ils sont tous enthousiastes jusqu’au plus haut niveau, mais c’est assez lent, car il leur faut tout bien analyser d’un point de vue compliance et risque d’image. La tenue du peg de DAI est aussi un sujet récurrent. Nous ne sommes pas encore à des solutions industrielles, on est au stade de l’artisanat où c’est différent à chaque fois. C’est donc encore assez lent. Étape après étape, on accélère. »

Nous ne sommes donc qu’aux prémices de cette nouvelle finance. Ces différents éléments tendent plutôt à montrer une complémentarité entre ces deux univers, plutôt qu’une dichotomie. Néanmoins, c’est le stade de l’expérimentation qui est à l’ordre du jour, l’intérêt de la finance traditionnelle pour les cryptomonnaies est récent, et plus encore pour la DeFi. Ainsi, c’est petit à petit que se développeront plus en détail de tels partenariats.

