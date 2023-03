MakerDAO adopte une proposition de gouvernance d’urgence pour protéger le DAI

Le DAI, le stablecoin décentralisé de MakerDAO fait les frais de la perte d’ancrage au dollar de l’USDC de Circle. Comme d’autres stablecoins, il endosse le statut de victime collatérale de la chute de Silicon Valley Bank (SVB).

Actuellement à 0,95 dollar, le DAI fait donc les frais de sa forte collatéralisation, souvent reprochée, en USDC. C’est dans le but de réduire celle-ci que des mesures d’urgence ont été proposées sur le forum de gouvernance de MakeDAO par un membre du « Risk Core Unit ».

Cette proposition a été votée cet après-midi, et grâce à l’issue favorable du vote, elle sera implémentée lundi 13 mars à 17 h 14 heure de Paris :

Maker Governance has enacted a set of parameter changes through the latest emergency vote to reinforce the DAI peg.

Submitted parameter changes are scheduled for deployment in 48 hours, on March 13th at 16:14 UTC. https://t.co/JDHXrDDsih

— Maker (@MakerDAO) March 11, 2023