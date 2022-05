La Luna Foundation Guard (LFG) va prêter 1,5 milliard de dollars en Bitcoin (BTC) pour maintenir la stabilité de l’UST

Alors que le Bitcoin et les autres cryptomonnaies observent une tendance baissière à l’image de l’ensemble des actifs à risques, l’UST de Terra (LUNA) a glissé, ce week-end, sous sa valeur repère de 1 dollar.

Pour prévenir cela, la Luna Foundation Guard (LFG) a dévoilé son plan d’action dans une série de tweets ce matin :

1/ Over the past several days, market volatility across crypto assets has been significant.

The market turmoil is also reflected by the past week's uncertain macro conditions across legacy asset classes.

— LFG | Luna Foundation Guard (@LFG_org) May 9, 2022