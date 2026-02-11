Assurance vie pour les vieux, Bitcoin pour les jeunes ?

Les Français sont les champions de l'épargne. 6 596 milliards d'euros dorment sur des livrets à faible rendement. Les habitants de l'Hexagone sont-ils réticents à l'idée de gagner de l'argent ? Quelle raison les pousse à tout miser sur le Livret A ?

Difficile d'épargner quand on est Français

Les Français n'aiment pas investir. En 2025, 6 596 milliards d'euros dorment sur des comptes d'épargne à faibles rendements. Parmi eux, le grand chouchou de l'Hexagone, le Livret A. 78 % des ménages en possèdent un alors que son taux de rémunération est à peine plus élevé que l'inflation.

Certes, il est désormais supérieur à cette dernière, ce qui n'était pas le cas il y a tout juste un an. Avec un rendement de 1,5 % annoncé en février 2026, il permet désormais de gagner de l'argent face à une inflation qui est tombée à 0,9 %.

Pour autant, pouvons-nous réellement parler d'investissement ? La rémunération réelle du Livret A est de 0,6 % par an. Il s'agit plutôt de survie.

Les Français et l'assurance-vie, une grande histoire d'amour

L'assurance-vie, l'autre favori des ménages. 42 % des Français en détiennent une, en augmentation de 16 % sur les 20 dernières années selon les chiffres de l'INSEE (chiffres de 2024).

En volume, les contrats d'assurance-vie représentent 2 972 milliards d'euros, un record européen. Pourtant, ce chiffre n'est pas à son niveau maximal dans l'Hexagone, puisque les assurances-vie françaises pesaient 3 158 milliards il y a à peine 3 ans.

Les Français sont-ils simplement réticents à l'idée de prendre des risques et de financer l'économie de leur pays ? La réponse n'est pas aussi simple.

Parmi les détenteurs d'assurances-vie, nous constatons une cassure démographique. Le taux de détention le plus élevé se situe chez les plus de 60 ans. Entre 60 et 69 ans, ils sont 45 % à en posséder une, et plus de 50 % pour les personnes âgées de 70 ans et plus.

78 % des Français possèdent un Livret A et 42 % une Assurance-vie.

Or, quasiment 30 % de la population française a plus de 60 ans. Alors, est-ce que le capital de la France est détenu par une population vieillissante, réticents à l'idée de perdre leur argent ?

Une 2e piste semble plus logique. La France possède un autre record européen, celui des taxes. Les contrats d'assurance-vie, de même que les Livrets A, sont particulièrement attrayants pour les épargnants grâce à leur abattement fiscal.

Dans un pays où les successions sont taxées entre 5 et 60 %, les assurances-vie servent finalement à préserver le patrimoine des familles, le protéger de l'inflation, et le transmettre à ses enfants. Le blocage de l'épargne des Français est là.

Les nouvelles formes d'investissement, Bitcoin et compagnie

Chez les jeunes, le chemin est différent. Seulement 25 % des moins de 30 ans possèdent une assurance-vie, et ce chiffre monte à peine à 34 % pour la tranche 30-39 ans.

En revanche, une autre catégorie d'investissement séduit cette population, plus risquée et plus rentable : les cryptomonnaies. Chez les moins de 35 ans, ils sont 57 % à en avoir déjà détenu, et 24 % chez les 18-24 ans.

Les Français de moins de 30 ans ne sont que 25 % à posséder une Assurance-vie.

Les jeunes générations possèdent-elles simplement une aversion au risque plus faible ? Les cryptomonnaies sont devenues célèbres pour leur volatilité extrême, synonyme de risques et de gains élevés, un contraste saisissant avec les taux fixes et poussiéreux des livrets et des assurances-vie.

Cependant, l'amour du risque des jeunes n'est pas la seule explication. Pour beaucoup d'entre eux, cette nouvelle forme de finance répond avant tout à deux impératifs : propriété et liberté.

Les cryptomonnaies, la vraie propriété financière

Pour le côté propriété, les cryptomonnaies peuvent être détenues directement sur un wallet, en non-custodial, c'est-à-dire sans intermédiaire. Un contrôle qui permet de jouir de ses avoirs, de les déplacer, de les transférer ou de les vendre sans avoir l'aval d'un banquier.

Les cryptomonnaies peuvent aussi être envoyées à l'autre bout du monde en quelques instants sans l'accord d'un douanier où d'un gouvernement.

À l'inverse, de nombreux exemples illustrent l'absence de liberté imposée par les banques. De nombreux clients se plaignent de ne pas pouvoir retirer leur argent sans présenter un justificatif plusieurs jours à l'avance.

Avec les faillites des États (comme le Liban en 2020), les jeunes épargnants voient se dessiner le jour où les retraits seront tout simplement gelés.

Ils préfèrent acheter du Bitcoin, même lorsque ce dernier chute de 50 %, comme ce fut le cas ces derniers mois. Dans l'esprit de ces jeunes, c'est l'occasion d'acheter à bas coût un actif dont la vraie valeur est inestimable.

Les jeunes veulent la liberté

En ce qui concerne la liberté, les cryptomonnaies sont nées dans le sillage de la crise financière de 2008, elle-même faisant suite à celle de 2000, etc. Les institutions financières sont responsables de ce chaos, et elles ont perdu la confiance du public.

Les jeunes investisseurs fuient ce monde financier vieillissant. Entre les institutions financières qui ne respectent pas les règles, l'inflation qui explose, les mauvais choix des dirigeants et les renflouements des banques, l'argent n'appartient clairement plus aux citoyens.

L'inflation, la perte de valeur de la monnaie, c'est le pire ennemi des épargnants et des investisseurs. Dans un monde pré-cryptomonnaies, le public n'avait pas le choix. Dollar, euro, franc suisse, il fallait choisir une devise.

Avec l'avènement des cryptomonnaies, ce n'est plus le cas. Les crypto offrent une porte de sortie à ce système financier hérité d'un autre temps.

