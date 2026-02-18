Le marché du BTC impose aux mineurs des conditions de rentabilité dégradées, fragilisant progressivement les acteurs les moins résilients et les forçant à débrancher leurs ASICs, voire à vendre des BTC. Tiennent-ils le coup ?

Quid des mineurs ?

Alors que le cours du BTC se stabilise sous les 70 000 $, le hashrate du réseau Bitcoin enregistre une forte hausse. Plusieurs centaines d’exahashs par seconde ont récemment été ajoutés à la compétition, suggérant que certains mineurs redéploient des ASICs malgré la dégradation du marché.

Notre suivi des mineurs de BTC en décembre 2025 indiquait que les conditions économiques et opérationnelles n’étaient pas suffisamment dégradées pour provoquer une capitulation à grande échelle de ce groupe. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Grâce aux données on-chain, explorons ensemble la situation des mineurs de BTC.

Figure 1 : Cours quotidien du BTC

Capitulation minime

La chute du hashrate que nous avions documentée en fin 2025 a poursuivi son accélération en janvier, passant de 1,1 zetahash/s à près de 700 exahash/s en peu de temps. Cette baisse locale suggère que de nombreux ASICs ont été retirés du réseau en un court laps de temps, probablement par des mineurs peu résilients.

S’en est suivi un rebond rapide en février, signalant un redéploiement d’ASICs malgré la poursuite de la tendance baissière du cours du BTC. Pour une raison donnée, les mineurs considèrent que les conditions récentes ont été propices à l’augmentation de leur activité. Comment expliquer cela ?

Figure 2 : Taux de hachage du protocole Bitcoin

Peu après la forte baisse du hashrate, la difficulté de minage s’est ajustée à la baisse, dans une proportion que nous n’avions pas observée depuis la migration des mineurs chinois au printemps 2021.

À partir de la mi-février, cet ajustement a permis de réduire la pression opérationnelle sur les mineurs, favorisant le retour en ligne d’ASICs précédemment débranchés.

Ce contexte offre un environnement idéal aux mineurs les plus résilients, qui ont tenu durant la correction et peuvent désormais conserver une part importante du hashrate total, avec une difficulté de minage bien plus faible qu’au cours des mois précédents.

Figure 3 : Difficulté de minage

Pour autant, les conditions économiques des mineurs restent contraintes, leurs revenus hebdomadaires poursuivant leur chute sous leur moyenne annuelle. Le marché du BTC leur impose des conditions de rentabilité dégradées, fragilisant progressivement les acteurs les moins résilients et les forçant à débrancher leurs ASICs, voire à vendre des BTC.

D’ailleurs, quel comportement d’épargne ou de dépense adoptent-ils face au contexte actuel ? Ont-ils exprimé une pression de vente significative récemment ?

Figure 4 : Revenus hebdomadaires et annuels des mineurs de BTC

Contre toute attente, l’offre totale des mineurs (hors Patoshi et autres entités spécifiques) est remarquablement stable depuis l’été 2024, n’enregistrant aucun comportement de vente majeur. Au-delà de quelques épisodes isolés, il est difficile de déceler une distribution significative.

Cela suggère que, malgré la pression des prix et la pression opérationnelle, la cohorte dans son ensemble n’a pas eu à liquider des volumes importants de BTC.

Figure 5 : Offre et taux de dépense des mineurs de BTC

Il serait toutefois incorrect d’affirmer que les mineurs ne vendent pas de bitcoins. Leur régime de dépense classique se situe autour de 10 à 50 BTC par jour, ces ventes servant généralement à couvrir les frais d’OPEX et de CAPEX liés à l’activité de minage industrielle.

Malgré tout, un pic de dépense a été enregistré lors de la dégringolade du BTC vers les 60 000 $, indiquant un comportement de capitulation local et limité.

En effet, ces dépenses représentent des volumes de quelques centaines de BTC, à comparer aux près de 50 000 BTC détenus par les mineurs. Cela souligne le caractère limité de cette capitulation, qui n’a déplacé qu’une fraction marginale de leurs réserves.

Figure 6 : Volume de dépense des mineurs de BTC

Conséquences imprévues

Maintenant que les conditions et les comportements des mineurs ont été établis, attardons-nous sur les variations récentes du hashrate du réseau Bitcoin. On peut distinguer trois phases :

baisse rapide du hashrate entre le 23 et le 25 janvier ;

reprise progressive du hashrate dans les jours suivants ;

ajustement baissier de la difficulté début février.

Après la mise hors ligne des ASICs appartenant aux mineurs les moins résilients, l’ajustement de la difficulté a permis la mise en place de conditions opérationnelles assouplies, favorisant leur retour en activité. Mais ces événements ont également eu d’autres conséquences moins intuitives.

Figure 7 : Taux de hachage du protocole Bitcoin et difficulté de minage

Entre le 23 et le 25 janvier 2026, la chute du hashrate a coïncidé avec une hausse significative de l’intervalle entre les blocs, atteignant près de 20 minutes (1 200 secondes).

La baisse de la puissance de calcul totale du réseau a entraîné une production de blocs moins fréquente, alors que la difficulté restait encore élevée.

Le retour progressif du hashrate a ensuite produit l’effet inverse, accélérant la production de blocs une fois la difficulté ajustée à la baisse.

Il existe donc un lien clair entre la quantité totale de puissance de calcul du réseau, la difficulté de minage, la vitesse de production des blocs et, indirectement, les conditions de marché du BTC.

Figure 8 : Intervalle de bloc

Ces dynamiques sont corroborées par l’évolution du nombre de transactions en attente dans la mempool :

la hausse de la demande transactionnelle en janvier reflète un besoin accru de déplacer des fonds dans un contexte de volatilité élevée et de conditions opérationnelles tendues ;

la baisse de cette demande après la capitulation locale de début février traduit un ralentissement de l’activité, au moment même où les conditions opérationnelles s’assouplissent pour les mineurs.

La diminution du nombre de transactions en attente s’explique ainsi par une demande transactionnelle plus faible combinée à un hashrate plus élevé et une difficulté ajustée à la baisse, permettant une production de blocs plus fluide.

Figure 9 : Nombre de transactions en attente dans le mempool

In fine, ces dynamiques ont un impact direct sur les revenus des mineurs :

la baisse de rémunération entre le 23 et le 25 janvier s’explique par une production de blocs restreinte malgré une forte demande transactionnelle ;

la hausse de rémunération qui a suivi, notamment après l’ajustement de la difficulté, s’explique par une meilleure capacité à produire des blocs dans un contexte de demande plus faible, permettant de capter davantage de récompenses de bloc et de frais de transaction.

Au final, en termes de BTC, les mineurs apparaissent aujourd’hui plus rentables aux alentours de 70 000 $ qu’ils ne l’étaient en janvier aux abords des 90 000 $.

Figure 10 : Revenus des mineurs issue des récompenses de bloc

Synthèse de cette analyse on-chain sur le Bitcoin (BTC)

Malgré un environnement de prix contraint, les mineurs de BTC démontrent une résilience notable. La baisse brutale du hashrate en janvier a provoqué un ajustement significatif de la difficulté, créant des conditions opérationnelles plus favorables pour les acteurs les plus solides. Ce mécanisme a permis un redéploiement rapide de la puissance de calcul et une amélioration relative de la rentabilité en BTC.

Par ailleurs, l’absence de distribution massive des réserves indique qu’aucune capitulation structurelle n’est en cours. Les ventes observées restent limitées et relèvent davantage d’un ajustement tactique que d’une liquidation forcée.

