Les mineurs de Bitcoin tiennent le coup ? Analyse du BTC avec Prof. Chaîne

Depuis octobre, le vent a tourné pour les mineurs de Bitcoin. La rentabilité s’effrite, certains équipements sont mis à l’arrêt et le marché semble basculer dans une nouvelle phase. Pourtant, malgré la pression, les mineurs ne vendent pas leurs bitcoins. Pourquoi résistent-ils encore ? Et surtout, combien de temps cela peut-il durer ? Plongeons ensemble dans les signaux on-chain pour comprendre ce qui se joue réellement derrière la baisse du cours du BTC.

Bitcoin sous forte tension

Alors que le cours du BTC lutte pour reconquérir la zone des 94 000 $ - 95 000 $, les probabilités d'un dead cat bounce se font de plus en plus grandes.

La transition du marché vers un bear market impacte formtement la psychologie des investisseurs, ce qui empêche le maintien d'un biais haussier à court terme.

Dans ce contexte de faible performance des prix, les mineurs de BTC tentent de s'en sortir tant bien que mal. Parviennent-ils à tenir le coup ? On fait le point ici !

👉 C'est quoi l'analyse on-chain ?

Figure 1 : Cours quotidien du BTC

Les mineurs sous pression

Depuis le halving d'avril 2024, le hashrate du réseau Bitcoin a enregistré une hausse soutenue d'environ +82% à mesure que le marché haussier se déroulait.

Pourtant, depuis le mois d'octobre 2025, une chute du hashrate se manifeste, suggérant que certains mineurs de BTC réduisent leurs activités.

Cela survient généralement lorsque leurs conditions économiques deviennent trop tendues, souvent lors d'une chute du cours du bitcoin.

Nous pouvons donc supposer que la correction en cours depuis l'ATH d'octobre met les mineurs suffisamment en difficulté pour contraindre certains à débrancher leurs ASICs.

Figure 2 : Hash Rate du réseau Bitcoin

En réponse à cette chute du hashrate, la difficulté de minage du protocole Bitcoin s'est ajustée à la baisse, signifiant que les conditions de production de nouveaux BTC s'assouplissent pour soulager les mineurs.

C'est le signe que la compétition est devenue trop importante (hashrate élevé) et que certains mineurs ne sont pas parvenus à tenir la cadence dans les conditions économiques actuelles (forte correction du BTC).

En cas de reprise haussière inespérée du marché, les conditions économiques et opérationnelles des mineurs pourraient également se redresser rapidement.

Figure 3 : Variation de la difficulté de minage

Afin d'estimer la rentabilité globale des mineurs, nous pouvons comparer leurs revenus totaux quotidiens en dollars (en orange) et leur moyenne annualisée (en bleu), qui sert de référence à long terme.

Lorsque les revenus quotidiens sont supérieurs à la moyenne annualisée, la rentabilité des mineurs est considérée comme soutenable ;

Lorsque les revenus quotidiens sont inférieurs à la moyenne annualisée, la rentabilité des mineurs est considérée comme insoutenable.

Au cours du mois de novembre, les revenus quotidiens ont chuté sous la barre des 48 millions de dollars par jour, indiquant une dégradation de la rentabilité de l'activité de minage.

C'est typiquement durant ces périodes que les mineurs réduisent leurs activités, débranchent des ASICs et peuvent en venir à liquider des BTC dans les cas les plus extrêmes.

Figure 4 : Revenus quotidiens des mineurs VS moyenne annualisée

Pas de signe de capitulation majeure

Si nous savons désormais que certains mineurs de BTC ont dû réduire leurs activités et débrancher quelques ASICs pour faire face à la dégradation de leur rentabilité et aux valeurs élevées du hashrate, les dégâts semblent s'arrêter là.

En effet, pour identifier une capitulation majeure des mineurs, il faut que leurs volumes des dépenses / transferts atteignent des valeurs significatives, indiquant qu'une phase de prise de perte est en cours.

Bien que les dépenses des mineurs aient dépassé la production minière quotidienne plusieurs fois récemment, leurs réserves sont restées plutôt stables au cours de l'année 2025, contrairement aux importantes périodes de vente de 2023 et 2024.

Figure 5 : Pourcentage de l'offre des mineurs dépensé

Les flux des BTC transférés des mineurs vers les exchanges permettent également de suivre le comportement de dépense des mineurs, qui est resté plutôt modéré en 2025.

À l'exception de quelques pics de dépenses ressemblant à des comportements de prise de profit en 2025, les mineurs ne semblent pas avoir liquidé une part significative de leurs avoirs.

Cela suggère que les conditions économiques et opérationnelles actuelles ne sont pas suffisamment dégradées pour provoquer une capitulation à grande échelle des mineurs.

Figure 6 : Dépôts des mineurs sur les exchanges

Synthèse de cette analyse on-chain sur le Bitcoin (BTC)

In fine, les données de cette semaine indiquent que certains mineurs de BTC ont dû réduire leurs activités et débrancher quelques ASICs pour faire face à la dégradation de leur rentabilité depuis octobre.

Au cours du mois de novembre, les revenus quotidiens des mineurs ont chuté sous la barre des 48 millions de dollars par jour, rendant l’activité de minage de moins en moins viable.

Pour autant, à l'exception de quelques pics de dépenses ressemblant à des comportements de prise de profit en 2025, les mineurs ne semblent pas avoir liquidé une part significative de leurs avoirs en bitcoin.

Leurs réserves sont restées plutôt stables au cours de l'année 2025, suggérant que les conditions économiques et opérationnelles actuelles ne sont pas suffisamment dégradées pour provoquer une capitulation à grande échelle des mineurs.

⌛ Quand acheter du BTC ?

Sources – Figures 1 à 6 : Glassnode

