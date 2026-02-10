Le meilleur reste à venir ? - Analyse on-chain du BTC avec Prof. Chaîne

Le marché du BTC a récemment subit une nouvelle capitulation locale importante .Toutefois, les indicateurs cycliques indiquent qu’une dernière jambe baissière, visant les 55 000 $ - 40 000 $, demeure probable avant l’émergence du bottom cyclique.

Capitulation locale

Le cours du BTC a conservé son momentum baissier après la cassure du support des 80 000 $, dégringolant de manière volatile vers les 60 000 $. Accentué par cette volatilité, un comportement de prise de perte significatif s’est exprimé, donnant lieu à une nouvelle capitulation locale.

Malgré tout, le marché reste encore éloigné des objectifs baissiers définis lors de notre notre précédente analyse Les meilleures opportunités sont-elles encore à venir ? Les données on-chain nous apportent des éléments de réponse.

Figure 1 : Cours quotidien du BTC

Glissement de terrain

Pour mieux comprendre où se situe actuellement le marché, nous pouvons étudier l’évolution de la distribution des prix réalisés des UTXO (URPD). Cette métrique mesure la quantité de BTC détenue pour une tranche de prix donnée, constituant une sorte de volume profile on-chain.

Si le BTC a entamé l’année dans la zone d’offre comprise entre 80 000 $ et 100 000 $, espérant réintégrer la zone des 100 000 $ à 120 000 $, à ce moment-là, près de 33 % de l’offre en circulation était déjà détenue en perte.

En cas d’échec à repartir plus haut, le danger majeur se situait sous les 80 000 $, avec un trou d’air jusqu’aux 70 000 $, facilitant une volatilité baissière accrue.

Figure 2 : Distribution de l'offre en circulation au 01-01-2026

Le dead cat bounce s’étant déroulé avec brio sur la résistance des 95 000 $ invalide le scénario haussier et force le BTC à rejoindre la zone d’accumulation des 70 000 $ à 50 000 $.

Une redistribution importante s’est alors produite, les BTC accumulés à proximité des sommets ayant été progressivement vendus à perte durant la correction.

La zone d’accumulation des 70 000 $ à 50 000 $ représente un amas d’offre majoritairement contrôlé par les LTH, pouvant servir de nouveau range pour les semaines à venir, une fois la volatilité retombée.

Ainsi, le cours du BTC a subi un glissement de prix digne des bear markets précédents, plongeant plus de 22 % de l’offre en circulation dans un état de perte latente.

Figure 3 : Distribution de l'offre en circulation au 09-02-2026

Figure 4 : Évolution de la distribution de l'offre en circulation du 01-01-2026 au 09-02-2026

Cibler les creux cycliques

Afin d’identifier les phases de marché les plus propices à l’accumulation, poursuivons notre étude du pourcentage d’offre en profit.

Suite au dead cat bounce de janvier, l’indicateur est passé sous ses seuils statistiques bas (en vert), marquant une dégradation progressive du profit latent des investisseurs.

Ce type de phase correspond souvent à l’émergence des meilleures opportunités d’achat à long terme, lesquelles surviennent durant des épisodes de forte prise de perte, épuisant à la fois la pression de vente potentielle des investisseurs à court terme et celle des HODLers.

Autrement dit, nous entrons dans un territoire riche en opportunités, où un bottom de bear market pourrait se former au cours des mois à venir.

Figure 5 : Pourcentage d'offre en profit du BTC

Accentué par la volatilité, un comportement de prise de perte significatif s’est exprimé en fin janvier, donnant lieu à une nouvelle capitulation locale.

L’indicateur ci-dessous représente la rentabilité réalisée nette du marché, exprimée en volumes de BTC. Nous pouvons constater que près de 25 000 BTC ont été dépensés à perte récemment, un volume encore très limité au regard des capitulations finales observées lors des cycles précédents.

Cela laisse supposer que la récente capitulation ne sera probablement pas la dernière et que les meilleures opportunités restent à venir pour l’année 2026.

Figure 6 : Rentabilité réalisée nette, exprimée en BTC

Enfin, nous pouvons tenter d’estimer la fenêtre d’opportunité au sein de laquelle pourrait se former le prochain bottom cyclique du BTC. Pour ce faire, il est pertinent de se référer aux indicateurs suivants :

le prix réalisé, correspondant au coût de base moyen des BTC en circulation (~ 55 000 $) ;

le prix d’équilibre, qui pondère cette rentabilité latente par l’ancienneté de l’offre (~ 40 000 $) ;

le CVDD, qui étudie la relation du prix avec l’ancienneté des dépenses (~ 40 000 $).

Lors des cycles précédents, les tendances baissières ont atteint leurs pics entre ces modèles de prix, lors de capitulations finales entraînant un épuisement progressif de la pression de vente.

Ces seuils se situent actuellement dans une zone comprise entre 55 000 $ et 40 000 $, correspondant à une baisse potentielle de –56 % à –68 % depuis l’ATH d’octobre 2025.

Ainsi, il est probable qu’une fois la volatilité retombée, le BTC travaille le range des 70 000 $ à 50 000 $ avant d’effectuer une dernière jambe baissière, provoquant la capitulation des investisseurs à long terme.

Figure 7 : Prix réalisé, des prix équilibré et CVDD

Synthèse de cette analyse on-chain sur le Bitcoin (BTC)

Le marché du BTC évolue désormais dans une phase avancée de correction, marquée par une volatilité accrue et une intensification progressive des comportements de prise de perte. Si une capitulation locale s’est déjà matérialisée, les données on-chain suggèrent qu’elle reste insuffisante au regard des fins de cycles précédents.

La redistribution de l’offre vers la zone des 70 000 $ à 50 000 $ constitue un socle structurel important, susceptible de servir de zone de stabilisation à moyen terme. Toutefois, les indicateurs cycliques indiquent qu’une dernière jambe baissière, visant les 55 000 $ - 40 000 $, demeure probable avant l’émergence du bottom cyclique.

Dans ce contexte, les mois à venir devraient offrir des opportunités d’accumulation pertinente, à condition de patienter que les conditions de capitulation finale soient pleinement réunies.

Sources – Figures 1 à 7 : Glassnode

