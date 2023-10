Lava Pool : le Salvador lance sa première pool de minage de Bitcoin (BTC)

Grâce à un accord entre Volcano Energy et Luxor Technology, Lava Pool devient la première pool de minage de Bitcoin (BTC) au Salvador. Faisons le point sur cette annonce.

Le Salvador possède désormais sa première pool de minage

Alors que le Bitcoin (BTC) occupe une place de plus en plus importante au Salvador, le pays dispose désormais de sa première pool de minage. En effet, fruit d’une collaboration entre Volcano Energy et Luxor Technology, ladite pool répond au nom de Lava Pool :

It's here! Lava Pool is now available. 🔥💧 Join the revolution in Bitcoin mining with us https://t.co/t6mEASxjLZ. #LavaPool #BitcoinMining pic.twitter.com/77SVVZ5gc7 — Volcano Energy 🇸🇻🌋🔌 (@Volcano_Energy) October 4, 2023

Plus tôt cette année, le projet Volcano Energy avait fait parler de lui en raison de la participation de Tether dans une levée de fonds de 250 millions de dollars, vouée à se clôturer à 1 milliard de dollars dans un second temps. À leur lancement, les installations devaient être alimentées par 241 mégawatts d’énergie solaire et éolienne, afin de déployer 1,3 exahashs par seconde sur le réseau.

En outre, le gouvernement du Salvador doit se voir reverser 23 % des revenus de ces installations.

De son côté, Luxor est connu dans le monde du minage pour en être l’un des plus gros acteurs. Sur les 12 derniers mois par exemple, le principal pool de minage de l’entreprise a sécurisé 2,28 % de la blockchain Bitcoin, et a miné 1 220 blocs.

Une décentralisation géographique nécessaire

Alors qu’un manque de décentralisation géographique a pu être pointé du doigt sur le réseau Bitcoin avant le bannissement du minage par la Chine, le partenariat entre Volcano Energy et Luxor est à saluer, permettant à son niveau d’équilibrer la balance en donnant de l’importance au Salvador.

Ethan Vera, COO de Luxor, a d’ailleurs commenté cet accord dans ce sens :

« La philosophie du minage de Bitcoin tourne autour de la décentralisation géographique, et le développement de l’infrastructure du pool minier au Salvador contribuera à cet objectif. Nous sommes ravis de nous associer à Volcano Energy pour lancer Lava Pool et soutenir leur mission au Salvador et en Amérique latine plus largement. »

Pour Gerson Martínez, directeur de la stratégie de Volcano Energy, c’est également le cadre réglementaire favorable du pays qui a pesé dans la balance :

« Nous avons décidé d’en lancer un au Salvador, le seul pays doté d’une réglementation claire et d’un climat commercial qui offre stabilité et prévisibilité aux entreprises Bitcoin. »

Tandis que nous analysions la robustesse croissante de Bitcoin récemment, il sera intéressant d’observer la place que pourra occuper le Salvador dans l’industrie du minage à l’avenir.

Sources : Forbes, Bitcoin Magazine

