Il y a 4 ans, le minage de Bitcoin dépassait un cap majeur : où en sommes-nous aujourd’hui ?

Il y a 4 ans, le hashrate de Bitcoin (BTC) dépassait pour la première fois le seuil des 100 EH/s. Même après un tel niveau, largement dépassé depuis, le réseau n’a eu de cesse de se sécuriser un peu plus chaque jour. Analysons ces données.

Le minage de Bitcoin fête un anniversaire particulier

Lorsqu’il s’agit de parler de la robustesse de la blockchain Bitcoin (BTC), deux statistiques intimement liées sont mises en avant : le hashrate et la difficulté du minage. Pour la première, il s’agit ni plus ni moins de la puissance de calculs déployée sur le réseau, tandis que la seconde s’adapte justement à cette dernière afin de ne pas rendre la production de blocs trop facile, assurant alors la stabilité de Bitcoin.

👉 Qu’est-ce que le hashrate ?

Ainsi, les données historiques montrent un cercle vertueux pour ladite sécurité. En effet, au gré des innovations informatiques et à mesure que de nouveaux mineurs rejoignent le réseau, ces acteurs tendent à utiliser des machines de plus en plus puissantes afin de rester compétitifs. Par lien de cause à effet, la difficulté de minage s’adapte à la hausse, tout cela rendant Bitcoin de plus en plus robuste.

C’est grâce à ce modèle qu’il y a environ quatre ans désormais, en septembre 2019, le réseau Bitcoin a dépassé le cap symbolique des 100 EH/s pour la première fois, à l’approche du onzième anniversaire du réseau :

Figure 1 — Dépassement des 100 EH/s par les mineurs de Bitcoin

Un réseau de plus en plus robuste

Même après le dépassement de ce cap, les mineurs n’ont eu de cesse de déployer de plus en plus de puissance. Toutefois, tandis que Bitcoin semblait être promis à ne plus jamais repasser sous la barre des 100 EH/s, un élément est venu changer la donne : la Chine.

Et pour cause, lorsque le gouvernement chinois a banni le minage du pays au printemps 2021, cela a totalement rebattu les cartes parmi les mineurs, faisant chuter le hashrate durant plusieurs mois en conséquence directe des machines débranchées. Selon les données de CoinWarz, ce hashrate est même repassé temporairement sous la barre des 70 EH/s le 28 juin 2021, un niveau alors jamais touché depuis plus de 2 ans.

Aujourd’hui, Bitcoin s’est largement repris et les mineurs déploient maintenant une puissance de calculs dépassant les 400 EH/s. Le 15 septembre dernier, le hashrate a d’ailleurs brièvement dépassé les 500 EH/s, avec un pic historique à un peu plus de 527 :

Figure 2 — Historique du hashrate de Bitcoin

En parallèle, la difficulté de minage augmente également, repoussant de fait régulièrement son plus haut historique, aujourd’hui à 57,12 T :

Figure 3 — Historique de la difficulté de minage de Bitcoin

Au-delà du simple prix du BTC et du bear market, toutes ces statistiques montrent que les mineurs sont loin de « débrancher leurs machines », malgré des coûts de l’énergie pouvant faire pression sur leur trésorerie. Lors de la rédaction de ces lignes, le BTC s’échangeait à 27 300 dollars.

Source : CoinWarz

