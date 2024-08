Après avoir miné des cryptomonnaies dans un Airbnb, ils laissent une facture d’électricité de 1 500 dollars

Voilà une anecdote pour le moins originale qui a dû surprendre cette propriétaire. La créatrice de contenu Ashley Class, connue sur TikTok sous le pseudo « built.with.class », a partagé à ces abonnés cette semaine, les déboires rencontrés avec un mineur de cryptomonnaies dans l’un de ses logements loués sur Airbnb.

💡 Qu'est-ce que le minage de cryptomonnaies ?

Ainsi, si les locataires ont rendu le logement dans un bon état, l'intéressée explique que la surprise est arrivée avec sa facture d'électricité. En effet, celle-ci s'élevait à 1 172 livres, soit 1 500 dollars environ pour 3 semaines :

En regardant les caméras vidéo extérieures du logement, elle a constaté que les locataires avaient apporté 10 machines de minage avec eux, mais également installé une station de chargement pour véhicule électrique.

Après avoir entamé des démarches auprès d'Airbnb pour tenter d'obtenir un dédommagement, elle a indiqué en commentaires que les locataires avaient finalement accepté de prendre en charge leur surconsommation. Celle-ci aurait d'ailleurs été largement rentable selon leurs dires :

Ils ont attendu les preuves. Je les ai obtenus de la compagnie d'électricité, et puis ils m'ont dit : « Ah ok, voilà, on a quand même gagné 100 000 $ merci pour ce super séjour ».