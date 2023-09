La société Blockchain Capital propose deux nouveaux fonds totalisant 580 millions de dollars

Qui a dit que les « VC » se désintéressaient de l’écosystème crypto ? La société de capital-risque Blockchain Capital vient de clôturer deux nouveaux fonds, qui rassemblent 580 millions de dollars. Zoom sur cette nouvelle initiative.

Deux nouveaux fonds chez Blockchain Capital

Bear market ou pas, Blockchain Capital compte mettre en avant des sociétés de l’écosystème des cryptomonnaies. Il s’agit en effet de la plus grosse levée de fonds de la société de capital-risque :

« Nous sommes tout particulièrement reconnaissants d’avoir effectué notre plus grosse levée de fond en dix ans d’existence, au cours de ce bear market, car cela reflète la confiance de nos investisseurs pour nos perspectives à long terme. »

Selon Blockchain Capital, le marché actuel offre des opportunités sans précédent. Les fonds présentés se sont concentrés sur plusieurs domaines : l’infrastructure, les jeux, la finance décentralisée (DeFi) et le social ainsi que le service aux clients. Le dernier fonds de placement de l’entreprise avait été proposé en 2021.

La firme compte déployer ce capital au cours des deux à trois prochaines années, mais elle pourrait accélérer le mouvement si l’environnement est favorable… Ou le ralentir si l’inverse se produit. Elle se situe au cœur de ces tours de financement : elle participe à chaque fois à une hauteur d’au moins 50%.

👉 Pour aller plus loin - Au-delà des cryptos : comment les actions peuvent diversifier votre exposition à l’écosystème blockchain

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Continuer à soutenir l’écosystème crypto

À l’avenir, Blockchain Capital compte continuer à investir dans l’écosystème crypto, sans particulièrement se diversifier, selon Spencer Bogart, qui gère la recherche pour la firme :

« Il y a toujours une tentation pour les firmes de capital-risque d’expérimenter dans de nouveaux secteurs, mais nous n’avons aucune intention de nous étendre et de devenir un fonds lié à l’AI, […], ou de commencer à échanger des tokens. »

Blockchain Capital estime également que l’écosystème crypto est parfois trop impatient, et que les signes de progression à long terme sont souvent ignorés :

« La volatilité du marché crypto ces 20 derniers mois a révélé les dangers des pensées à court terme, et exposé beaucoup de personnes qui ont mal jugé cette technologie naissante. […] Les investisseurs évaluent souvent mal le tempo des innovations. »

Il est vrai que les fonds de capital-risque boudent le secteur, en particulier depuis le début de l’été. C’est aussi le cas plus largement : les investissements se sont ralentis cette année, et les VC sont dans l’expectative face à une situation internationale plus incertaine. Ces nouveaux fonds de Blockchain Capital viennent donc apporter une note d’optimisme au secteur.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché

Sources : Blockchain Capital, TechCrunch

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.