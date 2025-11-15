JPMorgan investit 102 millions de dollars dans Ethereum via Bitmine

JPMorgan Chase a investi pas moins de 102 millions de dollars dans BitMine Immersion Technologies, un acteur clé de l'écosystème Ethereum qui détient près de 3 % de l'offre totale d'ETH. Une prise de position indirecte dans la blockchain Ethereum, révélée dans un dépôt à la SEC.

JPMorgan mise sur Bitmine pour s'exposer à Ethereum

Selon un dossier 13F-HR soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine le 7 novembre, JPMorgan Chase détient désormais 1 974 144 actions de Bitmine Immersion Technologies, valorisées à environ 102 millions de dollars au 30 septembre 2025. Cette prise de position permet à la banque de s'exposer indirectement à Ethereum, tout en évitant les risques de garde directe de cryptomonnaies.

En effet, il faut savoir que BitMine est une société cotée au NYSE American (sous le ticker BMNR) et anciennement spécialisée dans le minage de Bitcoin. En 2025, elle a orienté sa stratégie vers l'accumulation massive d'Ethereum. Elle est devenue le plus grand détenteur corporate d'ETH au monde avec plus de 3,5 millions de tokens, soit environ 2,9 % de l'offre totale d'ETH en circulation.

Cette participation permet à JPMorgan de bénéficier indirectement de la performance de l'Ether, sans avoir à gérer directement des portefeuilles crypto. Avec un cours de l'ETH a environ 3 200 dollars en ce moment, cette position est valorisée autour de 11 milliards de dollars.

🪙 Découvrez comment acheter de l'Ethereum avec les 10 meilleurs sites en 2025

Et Bitmine ne compte pas s'arrêter là, puisque l'entreprise poursuit sa stratégie baptisée « Alchemy of 5 % », qui vise à acquérir 5 % de l'offre totale d'Ethereum. Le président Tom Lee a profité des récentes baisses de prix pour accélérer les achats : Bitmine a acquis 110 288 ETH la semaine dernière, soit 34 % de plus que la semaine précédente.

Dans un communiqué le 9 novembre, le président de la société explique :

La récente baisse des prix de l'ETH a présenté une opportunité attractive et Bitmine a augmenté ses achats d'ETH cette semaine.

Acheter la crypto Ethereum avec Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Les avancées de JPMorgan sur la blockchain Ethereum

En parallèle de cet investissement dans Bitmine, JPMorgan Chase s'engage un peu plus sur la Blockchain. La banque a officiellement lancé le 12 novembre 2025 son token de dépôt JPM Coin. Celui-ci est désormais disponible pour ses clients institutionnels sur Base, la blockchain Ethereum Layer 2 développée par Coinbase. Pour l’instant, l’accès est réservé aux clients institutionnels de JPMorgan.

Cette infrastructure permet des transferts quasiment en temps réel entre portefeuilles compatibles avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM), disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cela remplace ainsi le système actuel de traitement qui prend plusieurs jours et ne fonctionne que pendant les heures ouvrables.

🗞️ Aussi dans l'actualité — Emprunter de l'argent contre des cryptomonnaies : la banque JPMorgan s'apprête rendre cela possible

La banque prévoit d'étendre ultérieurement l'offre à d'autres devises, sous réserve d'approbation réglementaire, et d'élargir l'accessibilité à d'autres réseaux blockchain. JPMorgan a déjà déposé la marque JPME pour un futur lancement potentiel d'un token de dépôt libellé en euros.

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Source : Fintel

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.