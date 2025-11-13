JPMorgan lance son token JPM Coin sur le layer 2 de Coinbase

Le JPM Coin, le token de JPMorgan, est désormais disponible sur la solution layer 2 de Coinbase, Base. Quel est l'intérêt de cette évolution ?

JPMorgan lance son JPM Coin sur Base

JPMorgan a lancé son token de dépôt, le JPM Coin, sur Base, le réseau layer 2 de Coinbase. Concrètement, cela veut dire que les utilisateurs de Base peuvent désormais faire usage du JPM Coin, qui est soutenu par des réserves détenues par l’institution bancaire.

Selon la banque, l’intérêt est de proposer des transactions institutionnelles disponibles 24h/24 et 7 jours sur 7. Les règlements sont par ailleurs presque instantanés.

Pour l’instant, l’accès est réservé aux clients institutionnels de JPMorgan. La banque confirme cependant qu’elle compte proposer des tokens garantis par d’autres devises, dont le « JPME » pour l’euro.

Cette évolution est notable car elle crée un pont de plus entre un acteur « traditionnel » de la finance et une blockchain publique. Elle repose par ailleurs sur une cryptomonnaie établie depuis plusieurs années, chose rare en finance traditionnelle. Le JPM Coin a en effet été créé en 2019.

JPMorgan est à la pointe des institutions financières traditionnelles quand il s’agit des cryptomonnaies. Et le mouvement semble s’accélérer.

Il se murmure en effet que la banque compte proposer des prêts garantis par des cryptomonnaies. Elle serait également en discussion avec d’autres grandes institutions bancaires pour proposer un stablecoin commun.

C’est un signe de plus de l’attrait du secteur pour la blockchain, attrait qui a explosé depuis que le cadre réglementaire s’est assoupli aux États-Unis.

Source : JPMorgan

