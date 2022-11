Japon, États-Unis, Europe… Les régulateurs de tous bords commencent à sévir contre FTX

Le début d'une tempête ? Les régulateurs du monde entier ont commencé à réagir à l'affaire FTX. Alors qu'une régulation renforcée de l'industrie est certainement à l'ordre du jour, quelles seront les conséquences pour FTX et l'écosystème dans son ensemble ?

Les régulateurs commencent à se pencher sur l'affaire FTX

La chute éclair de FTX a plongé l'écosystème dans une certaine stupeur. Entre le rachat avorté de Binance, l'arrivée en fanfare de Tron et des rumeurs d'aide providentielle de la part de Kraken, il n'est pas aisé de suivre les initiatives frénétiques qui visent à sauver l'entreprise, qu'on considérait encore en début de semaine comme un fleuron de l'industrie.

Mais fleuron ou non, les régulateurs n'attendent pas, et ils ont commencé à sortir les dents. A commencer par le Japon, où la Financial Services Agency (FSA) a sommé FTX Japan de cesser ses activités. Annoncée hier, la mesure force effectivement la branche locale de FTX à stopper tous ses services, et à conserver ses fonds au sein du Japon, afin qu'ils soient accessibles :

"[La FSA] a émis un ordre pour que [FTX Japan] suspende ses opérations, ainsi qu'un ordre de rétention de actifs au sein du Japon."

Aux Etats-Unis, La SEC sort les dents

Sans grande surprise, la SEC des Etats-Unis s'est également penchée sur le sujet. Elle expliquait cette nuit qu'elle lançait une investigation visant le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. Une source proche de l'affaire a en effet révélé à nos confrères de Bloomberg que le gendarme financier américain souhaitait savoir si SBF avait violé la loi sur les titres financiers.

Pour rappel, la SEC s'était déjà penchée sur FTX.US, la branche étatsunienne de FTX, mais les derniers jours ont poussé l'institution à étendre le champ de son investigation.

L'arrivée de la SEC dans cette affaire n'est bien sûr pas une surprise. L'institution se distingue déjà par une grande hostilité au secteur, et elle a fait savoir hier par la voix de son président Gary Gensler que plus de régulation était nécessaire pour l'industrie crypto. On rappellera aussi que l'organe de régulation des Bahamas a décidé hier de geler les actifs de la filiale locale de FTX.

L'organe de régulation de Californie se penche aussi sur l'affaire

Toujours aux Etats-Unis, la Californie a été le premier Etat à réagir à l'affaire. Le Département de la Protection financière et de l'Innovation (DFPI) a lancé une enquête. Il invite les personnes locales qui ont été affectées à le contacter directement, afin de rassembler les plaintes.

Elle a montré sa détermination à aller au bout de l'affaire dans un communiqué, expliquant :

"Le DFPI prend sa responsabilité de surveillance très sérieusement. Nous nous attendons à ce que toute personne offrant des titres financier, tout lender, ou tout autre fournisseur de services financiers qui opère en Californie se mette en conformité avec nos lois financières."

Selon la Maison-Blanche, le président Joe Biden aurait également été informé de l'affaire. La présidente de la Financial Services Committee, Maxine Waters, a par ailleurs incité à mettre en place des mesures de protection des consommateurs au sein de l'écosystème.

L'organe de surveillance de l'Europe s'inquiète de la situation

La Financial Stability Board (FSB), un groupe indépendant de surveillance de la stabilité financière, a publié une alerte par la voix de sa branche européenne hier. Après une réunion tenue à Lisbonne hier, le groupe a publié un communiqué, qui ne nomme pas directement FTX mais parle d'industrie crypto en général :

"Au regard des différents développements, la finance décentralisée, les plateformes d'échange et les soi-disants conglomérats cryptos qui intègrent des fonctions multiples méritent des mesures régulatoires urgentes."

Le FSB inclue des représentants du Trésor du Royaume-Uni, de la Banque centrale de Suède, ou des institutions financières françaises et allemandes. On peut donc le voir comme un coup de semonce qui sera suivi par des mesures plus concrètes. Pour l'instant, l'Union européenne n'a pas en effet pas officiellement réagi, mais il ne fait nul doute que le couperet va tomber de ce côté aussi.

Une tempête à venir ?

L'arrivée des régulateurs ne fait donc que commencer, et l'affaire FTX devrait continuer à déclencher une série de mesures de régulations. Ce qui est aussi certain, c'est que la confiance dans l'écosystème a été sérieusement ébranlée par cette crise. Une conséquence que regrettait amèrement Jesse Powell, le PDG de Kraken :

3/ This isn't about aiming high and missing. This is about recklessness, greed, self-interest, hubris, sociopathic behavior that causes a person to risk all the hard-won progress this industry has earned over a decade, for their own personal gain. While already being rich AF. — Jesse Powell (@jespow) November 10, 2022

"[La situation est dûe] à un comportement sociopathique, qui cause une personne à risquer tout le laborieux progrès que cette industrie a fait au cours d'une décennie, pour son gain personnel."

C'est effectivement la conséquence qui sera certainement la plus marquée - et la moins tangible - de l'affaire FTX. L'industrie crypto aura certainement des difficultés à prouver sa fiabilité auprès des régulateurs, maintenant qu'un géant tel que FTX a chuté de manière aussi soudaine.

Sources : FSA, Bloomberg

