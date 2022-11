Jesse Powell, le fondateur de Kraken, s'exprime concernant FTX et parle « d'orgueil démesuré »

Connu pour être l'un des principaux porte-étendards de la philosophie de liberté financière inhérente au Bitcoin (BTC), Jesse Powell, l'ancien PDG de l'exchange Kraken, s'en est violemment pris aux responsables de la situation actuelle.

Sans citer explicitement FTX ou Sam Bankman-Fried, Jesse Powell en a profité pour regrouper tous ceux qu'il assimile à des acteurs malveillants pour l'écosystème, affirmant que la situation actuelle était du pain béni pour les anti-crypto :

Dans ce long thread, le fondateur de Kraken ne mâche pas ses mots concernant cette catégorie d'individus, allant jusqu'à parler les qualifier de « clowns » ou encore d'« escrocs ».

3/ This isn't about aiming high and missing. This is about recklessness, greed, self-interest, hubris, sociopathic behavior that causes a person to risk all the hard-won progress this industry has earned over a decade, for their own personal gain. While already being rich AF.

— Jesse Powell (@jespow) November 10, 2022