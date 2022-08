Interopérabilité des blockchains : Le bridge Multichain (MULTI) présente anyCall

La semaine dernière, le protocole Multichain (MULTI) a dévoilé le livre blanc de sa technologie anyCall. Cette dernière doit permettre une communication entre les blockchains à un niveau bien supérieur à ce qu’il se fait actuellement.

🗣️#anyCall Whitepaper released ➡️ https://t.co/6PC427P8TM

👀Here you can see

- Why we developed #anyCall - A Generic Cross-Chain Message Protocol

- It's design and advantages

- It's possible use cases

- It's mission and vision, making #Multichain the ultimate router in Web3⛓️ https://t.co/pISp8l46pj pic.twitter.com/KPCCIUTIne

