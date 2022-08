Binance parvient à récupérer 450 000 dollars provenant du hack de Curve Finance

Dans un tweet publié aujourd'hui vendredi 12 août, Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a indiqué que l'exchange était parvenu à récupérer 450 000 dollars provenant du récent hack du protocole de finance décentralisée (DeFi) Curve Finance.

Binance froze/recovered $450k of the Curve stolen funds, representing 83%+ of the hack. We are working with LE to return the funds to the users. The hacker kept on sending the funds to Binance in different ways, thinking we can't catch it. 😂 #SAFU https://t.co/Ekea9moeAw

La façon dont seront retournés les fonds et surtout sous combien de temps reste encore à déterminer. Curve ne semble pas avoir davantage d'informations à ce sujet, le protocole ayant directement demandé sous le tweet de Changpeng Zhao pourquoi les fonds ne pouvaient pas être retournés tout de suite.

Curve précise toutefois qu'avec cette nouvelle annonce de Binance, la totalité des fonds dérobés pourra être retournée à leurs utilisateurs :

This is really great! Together with everything else, this makes recovery up to 100%.

That said, why cannot the funds be JUST returned to users while LE investigates who hacked etc?

— Curve Finance (@CurveFinance) August 12, 2022