L'IBIT de BlackRock devient l'ETF ayant atteint le plus rapidement 70 milliards de dollars

Si l'on doutait encore de l'intérêt pour le Bitcoin (BTC) de la part des institutions, il suffit de se pencher sur les ETF Bitcoin. Celui de BlackRock, l'IBIT, vient en effet de franchir les 70 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM).

👉 Le guide pour acheter du Bitcoin (BTC) facilement en 2025

En moins d'un an (341 jours pour être exact), l'ETF BTC de BlackRock aura donc atteint ce seuil, un record pour tous les ETF confondus. L'analyse de Bloomberg Eric Balchunas montre cette progression particulièrement rapide par rapport aux autres grands ETF historiques :

$IBIT just blew through $70b and is now the fastest ETF to ever hit that mark in only 341 days, which is 5x faster than the old record held by GLD of 1,691 days. Nice chart from @JackiWang17 pic.twitter.com/5VeGT9twpQ

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) June 9, 2025