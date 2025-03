Hyperliquid, décentralisé jusqu’à un certain point ? Retour sur l’attaque JELLY

Le succès d'Hyperliquid, vérifiable par ses volumes de trading quotidiens, est d'autant plus remarquable car le DEX est un protocole encore très jeune. Ce faisant, Hyperliquid est encore relativement peu éprouvé, et demeure une cible de choix pour les tentatives de manipulation pour certains traders mal attentionnés.

Il y a tout juste 2 semaines, Hyperliquid essuyait une perte de 4 millions de dollars suite à une manipulation massive avec un levier de 300 millions de dollars sur de l'Ether. Avec une stratégie ingénieuse, un trader était parvenu, sur le fil du rasoir, à laisser Hyperliquid se débrouiller avec sa liquidation après avoir empoché ses gains grâce à son levier.

Une manipulation demandant un certain sang-froid et une connaissance aiguë des processus de liquidation, mais aussi du fonctionnement d'Hyperliquid.

📈 Retrouvez notre sélection des meilleurs DEX pour trader vos cryptomonnaies

Pour faire simple, Hyperliquid repose sur l'Hyperliquid Liquidity Pool (HLP), une sorte de coffre de liquidité interne mutualisé dans lequel les utilisateurs peuvent déposer des fonds et être récompensés pour cela (grâce aux fees récoltés par le protocole). C'est le HLP qui permet de fournir de la liquidité aux traders du DEX lorsque cela est nécessaire.

Le HLP permet de maintenir la stabilité des opérations de trading au sein du protocole. Au-delà d'offrir de la liquidité, il sert aussi à protéger les utilisateurs en jouant le rôle de « tampon de sécurité ». Il hérite par exemple des positions liquidées... et c'est là sa force et sa faiblesse.

Naturellement, c'est une bonne chose qu'un protocole dispose de fonds à disposition pour protéger ses utilisateurs - Bybit l'a récemment démontré. Cependant, dans le cas d'Hyperliquid, le HLP constitue un point faible pour le protocole, constamment exposé aux tentatives de manipulations de marché.

À première vue, personne n'aurait intérêt à tenter de mettre le HLP en difficulté : cela nécessite de se faire liquider. Mais nous l'avons vu, d'ingénieux coups de poker peuvent permettre d'encaisser de grosses sommes d'argent tout en laissant le fonds des utilisateurs du DEX se débrouiller avec une liquidation plus ou moins importante à gérer.

📍 Découvrez dYdX, le DEX spécialisé dans les perps crypto

Pourtant, hier, Hyperliquid s'est retrouvé sous le feu des projecteurs pour ces raisons là. Voici ce qui s'est passé :

Un même attaquant a déposé un peu plus de 7 millions de dollars sur 3 comptes Hyperliquid distincts en quelques minutes afin de manipuler le memecoin JELLY, très faiblement capitalisé (environ 10 millions de dollars avant l'attaque). Une cible parfaite.

En résumé, via l'adresse 0xde95, le trader a ouvert une position short massive sur le JELLY (400 millions de tokens - soit 40 % de la supply) tout en ouvrant des longs en parallèle sur d'autres adresses.

Le trader s'est auto-liquidé en réduisant sa marge manuellement, laissant le HLP prendre le relais - c'est-à-dire le coffre-fort du protocole reposant sur les fonds déposés par les utilisateurs.

Ce dernier était alors face à une perte latente de 12 millions de dollars, considérant que le prix du token JELLY était de 0,05 dollar à son plus haut.

En parallèle, via l'adresse 0x20e8 fraîchement créée, notre trader a réalisé plusieurs millions de gains suite à la hausse du token JELLY et à sa position long (entre 8 et 10 millions de dollars).

En somme, avec cette manoeuvre, l’idée était de gonfler artificiellement l’effet de levier global tout en prenant des positions opposées pour :

Face à la situation, Hyperliquid s'est retrouvé dans l'obligation de délister le token JELLY. Effectivement, si le prix du token venait à trop monter, le montant des pertes à assumer pour le HLP pourrait se révéler très lourd, voire critique dans le pire des scénarios.

After evidence of suspicious market activity, the validator set convened and voted to delist JELLY perps.

All users apart from flagged addresses will be made whole from the Hyper Foundation. This will be done automatically in the coming days based on onchain data. There is no…

— Hyperliquid (@HyperliquidX) March 26, 2025