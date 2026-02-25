Un homme aurait empoisonné son associé après avoir perdu plus de 800 000 dollars en cryptomonnaies

En Corée du Sud, un homme vient d'être mis en examen. Il aurait empoisonné son associé après avoir subi d'importantes pertes concernant les cryptomonnaies gérées par leur entreprise.

Un empoisonnement suite à des pertes importantes en cryptomonnaies

Selon le média local Asia Business Daily, l’homme de 39 ans a été inculpé pour tentative de meurtre le 9 janvier dernier. Le parquet de Séoul accuse ce dernier d’avoir versé un insecticide dans le café de son associé commercial.

En novembre dernier autour de 21h, les deux hommes se seraient rencontrés dans un café. L’accusé aurait versé du méthomyle, une substance incolore et inodore extrêmement toxique, dans le verre de son associé, qui s’est effondré après l’avoir bu. Il a immédiatement été transporté à l’hôpital. À ce stade, il souffrirait encore de séquelles.

Une dispute relative à leur activité commerciale aurait été à l’origine de cet acte. Les deux hommes étaient en effet associés depuis 2022 et pilotaient une entreprise de gestion de fonds, qui se concentrait en partie sur des investissements en Bitcoin (BTC). L’accusé aurait cependant investi plus de 800 000 dollars incluant des fonds de l’entreprise, sans l’accord de son associé. Il n’a pas pu les recouvrer.

Transfert de gestion et chute du cours du Bitcoin

Leur relation s’était fortement détériorée suite à cet événement. La gestion de la société avait par ailleurs été confiée exclusivement à la victime. Selon les forces de l’ordre, l’accusé aurait décidé de passer à l’acte suite à cet événement, associé à la chute du cours du Bitcoin, initiée au début de l’année 2024.

La victime a confirmé que la tentative d’empoisonnement l’a beaucoup affaiblie :

J’étais sur le point de me marier, et ma femme était enceinte. […] Ma famille a failli être complètement détruite. Je me suis beaucoup rétabli, mais je suis toujours suivi médicalement.

La première audience est fixée au 10 mars 2026 devant le tribunal de l’est de Séoul. L’accusé encourt une lourde peine pour tentative de meurtre aggravée.

Si la criminalité aux cryptomonnaies a explosé depuis 2025, ce type de cas reste rare à ce stade. C’est souvent la convoitise qui pousse des malfaiteurs à dérober des cryptomonnaies. Le cas inverse – un investisseur qui commet des actes de violence suite à une perte – reste heureusement rare.

Source : Asiae.co

