Hack sur Sui : Cetus propose 6 millions de dollars au hacker pendant que ses cryptos sont gelées

Au lendemain du piratage massif du protocole Cetus, déployé sur la blockchain Sui, de nouvelles informations viennent de faire surface. En effet, via une transaction sur la blockchain Ethereum, la société Inca Digital, mandatée par le projet Cetus, a proposé au hacker un accord transactionnel de type « white hat ».

En échange de la restitution des fonds, le pirate pourrait conserver 2 324 ETH, soit environ 6 millions de dollars. Une tentative risquée mais peut-être nécessaire pour espérer récupérer les actifs.

Pour rappel, hier, le protocole de finance décentralisée (DeFi) Cetus a été victime d'un hack majeur. Un ou plusieurs attaquants ont exploité une vulnérabilité dans le mécanisme de tarification du protocole, parvenant à dérober 223 millions de dollars.

L'attaquant a exploité une faille dans les smart contracts de Cetus en utilisant de faux tokens pour manipuler les courbes de prix et les réserves de liquidité, ce qui lui a permis de retirer des actifs réels sans fournir de valeur équivalente.

Rapidement, les fonds ont été convertis en stablecoins USDC, puis transférés vers la blockchain Ethereum où une grande partie a été swap contre de l'Ether.

Graphique représentant le cours du CETUS, en données 4 heures

Le prix du CETUS, la crypto native du protocole éponyme, a chuté de plus de 30,5 % depuis le hack. La crypto de la blockchain Sui a également subi une baisse sur cette même période, dans une moindre mesure avec - 8,4 %.

Le message publié par Inca Digital et Cetus via une transaction Ethereum est clair : si le hacker restitue 20 920 Ethers et l'intégralité des fonds gelés sur 2 adresses Sui identifiées, il pourra conserver 2 324 Ethers à titre de prime. En retour, aucune poursuite ne sera engagée :

Inca Digital affirme collaborer avec la Sui Foundation, le FinCEN, la police seychelloise, des échanges crypto et des bridges pour traquer les fonds et geler les actifs.

Ce piratage ne touche pas seulement Cetus, mais a entraîné une onde de choc sur l'ensemble de l'écosystème Sui. Plusieurs protocoles de DeFi comme Bluefin, Momentum et FlowX Finance ont suspendu temporairement tout ou partie de leurs activités afin de procéder à des audits de sécurité approfondis, tout en étant accompagnés par la Sui Foundation.

We temporarily stopped our services due to recent events. During this time, we worked with Sui ecosystem partners to perform a careful audit of our code. After thorough testing and upgrade process, the protocol is ready to run with the highest level of security, with no impact on… https://t.co/6oKFD20fvV

