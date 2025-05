1 milliard de dollars en long sur le Bitcoin : le pari fou de ce trader sur Hyperliquid

Des positions ouvertes à 10 chiffres, cela se soit rarement. Un trader se faisant appeler James Wynn a relevé le défi sur l'exchange décentralisé (DEX) Hyperliquid, le jour même où le cours du Bitcoin a dépassé son record historique. Ce faisant, notre trader s'est lancé dans un pari à plus de 10 000 BTC grâce à un levier x40.

Selon Lookonchain, lorsque le prix du Bitcoin est allé chercher les 111 900 dollars, James Wynn avait un profit latent de presque 40 millions de dollars sur sa position. La valeur totale de cette dernière, levier compris, dépassait alors 1,14 milliard de dollars à son plus haut.

Capture d'écran de Lookonchain

Considérant la volatilité de la journée d'hier sur le Bitcoin, il faut reconnaître que la position tenue par le trader requiert un certain sang-froid. Hier soir, il s'est momentanément retrouvé en perte latente de 15,6 millions de dollars, avant de voir sa position remonter grâce à la hausse nocturne du prix du BTC.

Évolution de la perte / profit latent sur les positions de James Wynn

Conscient des risques, James Wynn a commencé à clôturer sa position ce matin, amassant plusieurs millions de dollars.

📈 Tout savoir sur Hyperliquid, le DEX crypto qui écrase tout

À l'heure où nous rédigeons ces lignes, sa position long sur le Bitcoin affiche encore un beau profit non réalisé de plus de 15 millions de dollars. Cette dernière étant considérablement allégée et ayant été renforcée par le trader qui avait ajouté du collateral, le point de liquidation se trouve désormais à 95 000 dollars, lui laissant une importante marge de manoeuvre.

Depuis son lancement en 2022, Hyperliquid a peu à peu évolué, s'accaparant toujours plus de parts de marché dans le secteur des DEX spécialisés dans le trading de perpetuals. Mêlant innovation et airdrops alléchants, la plateforme surpasse désormais largement ses concurrents, comme nous pouvons le constater ci-dessous. Aujourd'hui, le DEX capture 74 % des volumes de ce segment de marché.

Volumes hebdomadaires sur les DEX de perps crypto, avec Hyperliquid en vert clair

Mais, il y a peu, Hyperliquid avait subi des critiques quant à sa décentralisation. Effectivement, le DEX s'était retrouvé contraint de changer manuellement le prix de son oracle sur le token JELLY, dont un individu malveillant avait manipulé le cours afin de profiter du protocole. Deux semaines plus tôt, Hyperliquid avait été ingénieusement exploité par un trader laissant le protocole (son HLP, plus précisément) se débrouiller avec 4 millions de dollars de pertes.

📍 Comment trader des cryptos sur Hyperliquid ?

Mais le DEX a survécu, et a depuis revu la façon dont certaines cryptos pouvaient être tradées sur sa plateforme - notamment en imposant des limites de levier en fonction de la liquidité et du market depth des cryptos en question, comme nous l'explique Lilian Aliaga d'Oak Research. Le trader étant positionné sur la paire BTC/USD, le seuil de ces 2 paramètres est très élevé.

Autrement dit, étant donné le volume et la liquidité disponible sur la paire BTC/USD, une telle position peut être absorbée sans risque par Hyperliquid.

Les rumeurs vont bon train concernant l'identité de ce trader : pour certains, il serait un insider du market market Wintermute, très présent dans l'écosystème crypto. Pour d'autres, il pourrait même s'agir de Sam Trabucco, ancien codirecteur général d'Alameda Research, la société soeur de FTX. Ce dernier avait quitté l'exchange peu de temps avant sa faillite, avant de se retirer des radars.

Entre autres détails, il apparaît que son adresse avait investi très tôt sur le PEPE, memecoin valant aujourd'hui plus de 6 milliards de dollars. Grâce à cela, il aurait généré « 8 chiffres », ce qui l'aurait emmené à « parier avec les milliardaires du monde sur du Bitcoin avec levier ».

The mystery of James Wynn so far:

- wallet was funded back in 2022 by Alameda…[?]- found $PEPE at a couple hundred k MC, wrote a thread on it at $4.2m MC, made about $10m (gg)

- farmed a bunch of coins on ETH for a good few months (typical KOL, jeeting, no sell rules etc)

-…

— Lucky ☘️ (@LuckyXBT__) May 20, 2025