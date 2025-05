Hack à 260 millions de dollars sur Sui : la blockchain en danger ?

Cetus, un exchange décentralisé (DEX) natif de la blockchain Sui (et également présent sur Aptos) a été victime d'un hack majeur en fin de matinée. Un ou des attaquants ont réussi à dérober plus de 260 millions de dollars : un coup dur pour le protocole, lequel fait pourtant partie des projets phares de la blockchain Sui.

Bien que tous les tenants et les aboutissants de cette affaire ne soient pas encore éclaircis, certains détectives on-chain identifient déjà des manœuvres de la part du hacker pour brouiller les pistes.

Cetus(@CetusProtocol) on #SUI was hacked and lost more than $260M!

The hacker is converting the stolen funds into $USDC and cross-chaining to #Ethereum to exchange for $ETH, with ~60M $USDC already cross-chained.https://t.co/b0uGu8icXrhttps://t.co/0BpKSaygmr pic.twitter.com/txfxLoImOd

— Lookonchain (@lookonchain) May 22, 2025