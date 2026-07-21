Grayscale veut lancer un ETF Worldcoin (WLD)

Au travers d'un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), Grayscale révèle son intention de lancer un ETF Worldcoin (WLD). Nous faisons le point.

Grayscale fait sa demande à la SEC pour un ETF Worldcoin

Depuis l’approbation des ETF Bitcoin spot aux États-Unis, et plus tard, de ceux sur l’ETH d’Ethereum, nombre de fonds ont ensuite été lancés sur divers altcoins plus ou moins exotiques.

Lundi, Grayscale a continué dans la surenchère en proposant un ETF sur le WLD nommé Grayscale Worldcoin ETF.

Ainsi, le gestionnaire d’actifs a effectué son dépôt de formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), dans lequel nous apprenons notamment que la garde des actifs sera confiée à BitGo.

💡 Qu'est-ce que Worldcoin (WLD) ?

En parallèle de cette annonce, le WLD a grimpé de 7,4 % sur les dernières 24 heures et s’échange à 0,38 dollar lors de l’écriture de ces lignes. Nous appelons tout de même à la prudence vis-à-vis de cette hausse, l’intérêt de cet actif restant malgré tout particulièrement discutable.

D’ailleurs, rappelons qu’à part pour le BTC, l’adoption des ETF crypto spot reste particulièrement limitée. En effet, si les ETF Ethereum spot cumulent 11,12 milliards de dollars de valeur d’actifs sous gestion, les autres dépassent rarement le milliard de dollars, dans les meilleurs des cas, et n’évoluent parfois qu’à quelques millions de dollars d’actifs sous gestion.

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Source : SEC

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