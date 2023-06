FTX : Sam Bankman-Fried provisoirement lavé de certaines accusations grâce aux tribunaux bahaméens

Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de FTX en semi-liberté, a demandé à ce que 6 chefs d'accusation portés à son encontre soient rejetés, arguant que ces derniers ne respecteraient pas l'accord d'extradition prévu entre les États-Unis et les Bahamas. Les procureurs américains ont accepté sa requête, par conséquent l'ex-PDG de FTX ne sera jugé que pour une partie des accusations dans un premier temps.

Sam Bankman-Fried continue de jongler avec ses accusations

Alors que le dossier FTX et celui de son ancien PDG Sam Bankman-Fried s'alourdissent de semaine en semaine, ce dernier semble imperméable à une justice en bonne et due forme. Alors que 13 chefs d'accusation de haute importance pèsent sur lui, le fondateur de ce qui fut jadis le deuxième plus important exchange de cryptomonnaies demeure en semi-liberté suite au versement d'une mirobolante caution de 250 millions de dollars il y a quelques mois.

Pendant que la Securities and Exchange Commission (SEC) continue de semer la terreur auprès des exchanges de cryptomonnaies opérant aux États-Unis - alors que ces derniers réclament une régulation claire, nous apprenons que Sam Bankman-Fried a vu 6 des 13 chefs d'accusation dont il est la cible être abandonnés.

Effectivement, un tribunal des Bahamas - d'où a été extradé Sam Bankman-Fried - s'est opposé à 5 condamnations visant l'ex-PDG de FTX. Selon la Cour suprême des Bahamas, les accusations en question ne respecteraient pas l'accord d'extradition initialement établi entre les États-Unis et les Bahamas, et l'intéressé devrait ainsi, selon eux, avoir la possibilité de s'y opposer officiellement. Ses avocats ont d'ailleurs déclaré que « procéder autrement causerait un préjudice important à M. Bankman-Fried et ne devrait pas être autorisé ».

Les charges dont il est question concernent entre autres des accusations de corruption à l'étranger (SBF est soupçonné d'avoir corrompu des officiels chinois), de fraude bancaire et de complot.

Un second procès prévu pour l'année prochaine

Les procureurs du ministère américain de la Justice ont accepté cette requête, par conséquent Sam Bankman-Fried ne sera jugé que sur les accusations originales, à savoir fraude électronique, fraude en matière de valeurs mobilières et blanchiment d'argent.

Sam Bankman-Fried devra ainsi répondre devant une audience bahaméenne, bien qu'il ne soit pas tenu de s'y rendre physiquement. Afin d'éviter que son procès prévu au mois d'octobre prochain aux États-Unis soit repoussé, il ne sera jugé que sur les chefs d'accusations initiaux dans un premier temps.

Un second procès est pour le moment prévu au premier trimestre de l'année 2024 afin de juger le fondateur de FTX sur les accusations ici mises en suspens. Pour l'heure, la prochaine audience concernant l'affaire FTX se tiendra demain, jeudi 16 juin et portera sur les plaidoiries concernant les requêtes d'irrecavabilité.

