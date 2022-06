FTX officialise son implantation au Japon et lance sa branche FTX Japan

FTX lance son exchange au Japon

FTX, l'entreprise de Sam Bankman-Fried et 2e plus important exchange de cryptomonnaies au monde, continue son expansion à l'international en officialisant son implantation au Japon.

Grâce à son acquisition de la fintech Liquid Group et de ses filiales au mois de février dernier, la nouvelle branche de FTX, baptisée « FTX Japan », sera en mesure de proposer des services de marché au comptant (spot) et de trading de dérivés aux citoyens japonais.

Elle prendra ainsi la place de Quoine, une plateforme de trading développée en 2014, qui, en tant qu'une de ses filiales, faisait partie du contrat d'acquisition de Liquid Group. Une condition sine qua non pour FTX, sans quoi elle n'aurait pu bénéficier du statut de fournisseur de service d'échange de cryptomonnaies.

Le Japon fait actuellement partie des pays avec la régulation la plus stricte concernant les cryptomonnaies, c'est pourquoi le chemin pour s'y implanter représente un véritable enjeu stratégique. Pas de quoi faire barrage à SBF, le philanthrope que rien n'arrête :

« Cette acquisition nous donne non seulement un avantage technologique, mais nous permet également de travailler directement avec les régulateurs japonais d'une manière transparente, constructive et positive. »

Au-delà des seules cryptomonnaies, FTX Japan permet d'ores et déjà des dépôts et des retraits rapides de yens japonais. Le siège de cette nouvelle branche prend directement place à Tokyo, la capitale du Japon.

👉 Pour approfondir : Qui est Sam Bankman-Fried (SBF), le fondateur de FTX et d'Alameda Research ?



Découvrir FTX 5% de réduction sur vos frais avec ce bouton 👆 Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

FTX, le titan que rien n'arrête

Alors que le marché des cryptomonnaies est en grande difficulté depuis bientôt un mois et que le roi Bitcoin oscille entre 27 000 et 32 000 dollars sans arriver à se décider, de nombreuses plateformes pourtant conséquentes n'ont eu d'autre choix que de revoir leurs effectifs.

Citons par exemple Coinbase, un exchange de référence dont le nom est reconnu dans l'univers des cryptomonnaies, qui a dû geler les embauches en cours et à venir, afin de se concentrer sur les dépenses essentielles. Un contexte économique global qui n'arrange pas la plateforme, qui avait déjà accusé une perte de 430 millions de dollars pour le premier trimestre de cette année.

Autant de raisons pour FTX de continuer son ascension, qui, en opposition directe avec ses concurrents, engloutit encore plus de parts du marché, comme en témoigne son expansion au Japon. La plateforme de SBF a d'ailleurs su tirer profit des difficultés rencontrées par Coinbase.

Effectivement, au mois de mai, FTX est passée devant Coinbase en termes de parts de marché des exchanges, avec 10,8 % des parts contre 9,6 %. Binance reste toutefois loin devant, avec plus de 64 % des parts globales.

Et FTX assure sa présence sur tous les fronts : lancement du trading d'actions pour sa branche américaine, des partenariats avec les plus grandes firmes d'investissements à l'instar de Goldman Sachs, ou encore des milliards de dollars à but caritatif là où d'autres n'ont jamais surveillé leurs dépenses d'aussi près.

L'écart entre les 2 plus grands mastodontes en termes d'échanges de cryptomonnaies que sont Binance et FTX n'a jamais été aussi serré, les 2 entités jouant continuellement du coude à coude tant au niveau des investissements que dans leur expansion.

👉 Sur le même sujet : Le Japon adopte un projet de loi concernant les stablecoins pour protéger les investisseurs

Commandez notre livre publié aux éditions Larousse 👆

Source : PR Newswire

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.