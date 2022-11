France : les entreprises crypto sont-elles affectées par la chute de FTX ?

Avec la chute de l'exchange FTX, un effet domino est-il à prévoir ?

Malgré l'accord non contraignant signé entre les PDG de FTX et de Binance, les utilisateurs ne sont toujours pas en mesure de récupérer leur fonds.

Des millions d'actifs sont toujours bloqués sur la plateforme, et bien que Changpeng Zhao veuille couvrir les manques de liquidités, rien ne nous assure que ces fonds redeviendront accessibles.

Malheureusement, les conséquences de cette crise s'étendent au-delà de FTX : toutes les entreprises et institutions utilisant des solutions ou stockant leurs fonds sur cette plateforme sont impactées. Cette situation n'est pas sans rappeler les conséquences de l'effondrement de l'écosystème Terra (LUNA) en mai 2022.

En France, les investisseurs tentent de savoir quelles entreprises enregistrées en tant que PSAN étaient exposées ou non à l'entreprise de Sam Bankman-Fried.

Pour rappel, PSAN est l'acronyme de « prestataires de services en actifs numériques ». Délivré par l'Autorité des marchés financiers (AMF), le PSAN permet aux entreprises de proposer des services liés aux cryptomonnaies de manière légale sur le territoire français.

Faisons ensemble le tour des informations qui ont été transmises ces dernières 24 heures.

À l'heure actuelle, que cela soit sur leur site officiel ou sur leur compte Twitter, les sociétés enregistrées PSAN ont peu communiqué sur le sujet.

Sur Twitter, certaines entreprises rassurent leurs clients en affirmant que leurs actifs n'ont pas été impactés par la chute de FTX. C'est notamment le cas de Just Mining et Feel Mining : d'après les deux plateformes, FTX n'est pas utilisé au sein de leurs structures. Leurs clients n'ont donc rien à craindre.

Du côté de SwissBorg, un thread a été publié sur Twitter pour rassurer leurs clients :

🧵2/5 In these turbulent times, it is important to remind everyone of our solid fundamentals and that we have 0 exposure to #FTX. At SwissBorg we opted for 2 separate licenses back in 2019 that allowed us to provide Exchange and Custody services to our users.

