Les ventes de hardware wallets explosent après la faillite de Celsius et les piratages

Les hardware wallets sont de plus en plus demandés. Dans le sillage de la faillite de Celsius, du hack de milliers de wallets Solana et de plusieurs bridges, les investisseurs se tournent massivement vers les solutions de stockage de Ledger, SafePal ou Trezor.

