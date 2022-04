Le nouveau hardware wallet de Ledger prend en charge les tokens non fongibles (NFT)

On ne présente plus Ledger, fondée par Éric Larchevêque et Thomas France, cette société française commercialise depuis 2014 des hardwares wallets. Après le célèbre Nano S, qui s’est vendu à plus de 3 millions d’exemplaires à travers le globe, voici le Nano S Plus, qui est, entre autre, optimisée pour les NFT.

🔥 The Ledger Nano S Plus is now available! 🔥

It’s everything you love about the Nano S – and more:

💹 Manage 5500+ digital assets

🖼 Manage your #NFTs

📲 Bigger screen

🤳 Have up to 100 apps installed at once

🔐 Ledger’s top-level security

Get yours: https://t.co/WwKPvRlkpX pic.twitter.com/TkywAxxmYR

— Ledger📍@BTC Miami (@Ledger) April 5, 2022