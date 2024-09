Ledger présente Key Ring, un protocole pour partager des données en toute confidentialité

Cette semaine, le célèbre fabricant français de hardware wallets a présenté un tout nouveau protocole de confidentialité : Ledger Key Ring. En résumé, cet outil pourra être implémenté par les développeurs, pour permettre à leurs applications de ne partager certaines informations qu’à des acteurs bien définis.

📣Today we’re proud to publish the whitepaper for Ledger Key Ring Protocol, a new protocol we have developed for secure, private information-sharing, using your Ledger to manage it. 🧵

September 26, 2024