La plateforme CoinFLEX maintient le gel des retraits tandis que son stablecoin s'effondre

CoinFLEX, une plateforme d'échange de cryptomonnaies basée aux Seychelles, a récemment suspendu les retraits. Pour justifier cette mesure exceptionnelle, l'exchange a pointé du doigt « la récente volatilité du marché ». Dans un contexte de bear market, « un client de longue date » de CoinFLEX est en négatif sur la plateforme, précise le communiqué paru sur le blog de l'entreprise.

D'ordinaire, l'exchange n'hésiterait pas à liquider la position. Mais dans ce cas-ci, l'investisseur dispose d'un « recours de non-liquidation ». Concrètement, l'investisseur a consenti à « des garanties personnelles strictes » afin d'éviter une liquidation. Selon CoinFLEX, celui-ci a négligé d'honorer sa dette, ce qui a aggravé la pénurie de liquidités de la plateforme.

La société s'est d'abord engagée à réactiver les retraits dès le jeudi 30 juin 2022. Finalement, CoinFLEX n'a pas été en mesure d'honorer sa promesse. À l'heure où cet article est rédigé, les retraits sont toujours suspendus.

CoinFLEX n'est pas le seul acteur de l'écosystème à avoir gelé les retraits. Depuis le krach du marché, Celsius Network a également bloqué tous les retraits et les transferts de ses clients. C'est aussi le cas de Babel Finance, une plateforme de lending asiatique.

Dans un premier temps, l'exchange n'a pas divulgué l'identité de l'investisseur. Sur son compte Twitter, Mark Lamb, directeur général de la société, a révélé qu'il s'agit de Roger Ver, l'un des premiers investisseurs du Bitcoin.

Roger Ver owes CoinFLEX $47 Million USDC. We have a written contract with him obligating him to personally guarantee any negative equity on his CoinFLEX account and top up margin regularly. He has been in default of this agreement and we have served a notice of default.

D'après Lamb, le célèbre « Bitcoin Jesus » doit « 47 millions d'USDC à CoinFLEX ». Le responsable précise les conditions de l'accord passé entre l'investisseur et CoinFlex :

Fortement remonté contre Roger Ver, Mark Lamb affirme néanmoins que le multimillionnaire a jusqu'ici respecté les clauses de l'accord en matière d'augmentation de marge.

Recently some rumors have been

spreading that I have defaulted on a

debt to a counter-party. These rumors

are false. Not only do I not have a debt

to this counter-party, but this counter-

party owes me a substantial sum of

money, and I am currently seeking the

return of my funds.

— Roger Ver (@rogerkver) June 28, 2022