Le fondateur de MakerDAO songe à ne plus collatéraliser le DAI avec du dollar américain

L'onde de choc provoquée par le récent blacklistage du mixeur de cryptomonnaies Tornado Cash par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) continue de faire des dégâts et provoque notamment des inquiétudes importantes chez différents acteurs de la finance décentralisée (DeFi).

Et ce, surtout depuis que la décision de l'OFAC a été appuyée par Circle, la société émettrice du stablecoin USDC, qui n'est d'autre que la seconde monnaie stable la plus capitalisée du marché derrière l'USDT. Il y a 3 jours, le 9 août, Circle avait décidé de geler 38 wallets ayant interagi avec Tornado Cash, ce qui représentait alors un montant d'environ 75 000 dollars.

Une décision largement critiquée, certains ayant notamment évoqué un certain zèle du géant américain, Circle n'étant, dans les faits, pas obligée de blacklister lesdites adresses. Effectivement, il s'agit plutôt d'une mesure préventive afin d'assurer ses arrières vis-à-vis des régulateurs.

Déjà, certains commentateurs n'avaient pas manqué d'imaginer ce que de telles décisions prises à la volée pouvaient impliquer, prenant alors l'exemple du DAI, le stablecoin de Maker en grande partie collatéralisé par l'USDC : qu'adviendrait-il si jamais les USDC en question venaient à être gelés et provoquaient un depeg du DAI ?

Un scénario qui n'est pas sans rappeler la spirale infernale dans laquelle s'est trouvé Terra plus tôt cette année.

Selon une récente déclaration de Rune Christensen, le fondateur de Maker, sur le serveur Discord du projet, il se pourrait bel et bien que le DAI abandonne non seulement un modèle basé sur l'USDC, mais peut être même sur n'importe quel stablecoin dépendant du dollar américain.

La dépendance à un stablecoin aussi fragile vis-à-vis des régulateurs pourrait effectivement apporter de très lourds préjudices non seulement au DAI, mais à l'ensemble de l'écosystème des cryptomonnaies, et pour cause, la valeur totale verrouillée (TVL) du DAI avoisine les 11 milliards de dollars.

À ce titre, le stablecoin est présent aux 4 coins de la finance décentralisée, et les répercussions d'un éventuel depeg pour un stablecoin de cette envergure pourraient être incommensurables. Aujourd'hui, la collateralisation du DAI est en majeure partie assurée par l'USDC, comme nous pouvons le voir sur ce graphique :

Collateralisation et valeur totale verrouillée du DAI

Ainsi, Rune Christensen a proposé de convertir les USDC en question en Ethers, très probablement en raison du sentiment bullish concernant la 2e cryptomonnaie la plus capitalisée du marché derrière le Bitcoin (BTC) en raison de l'arrivée du Merge.

Cette solution a toutefois été vivement déconseillée par Vitalik Buterin lui-même sur Twitter :

Errr this seems like a risky and terrible idea. If ETH drops a lot, value of collateral would go way down but CDPs would not get liquidated, so the whole system would risk becoming a fractional reserve.

— vitalik.eth (@VitalikButerin) August 11, 2022