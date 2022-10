Faillite : une crypto-banque demande à ses 400 000 utilisateurs de retirer leurs cryptomonnaies

Nuri, une crypto-banque allemande anciennement connue sous le nom de Bitwala, fondée en 2015, a rejoint le rang des acteurs de l’écosystème tombés en faillite durant ce bear market. Celle-ci s’est déclarée insolvable au mois d’août dernier et n’a pas réussi à trouver de repreneur depuis.

Ainsi, c’est au travers d’un communiqué adressé aux utilisateurs que la PDG Kristina Walcker-Mayer a dévoilé la suite des évènements :

Nuri is closing down its business operations. We ask our customers to withdraw their funds and assets as of 18.12.2022. Thank you for having been part of the Nuri community! 💜

Here is a letter of our CEO Kristina Walcker-Mayer: https://t.co/gdOOeoOKDs

— Nuri (@NuriBanking) October 18, 2022