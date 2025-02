L’exchange crypto Coinbase devient le sponsor officiel d'Aston Martin en Formule 1

Coinbase, l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies, a annoncé un partenariat stratégique avec l'écurie Aston Martin Aramco de Formule 1. Cet accord, dont le montant reste confidentiel, a été entièrement réglé en USDC, le stablecoin de Circle.

Coinbase x Aston Martin : un sponsoring 100 % crypto

Le 12 février, l'AMR25, la nouvelle monoplace d'Aston Martin, a effectué ses premiers essais. Lors de la présentation officielle de la voiture prévue demain, le logo de Coinbase sera visible sur l’aileron arrière et sur le halo de la voiture. De plus, les pilotes Fernando Alonso et Lance Stroll arboreront également l’emblème de la plateforme sur leurs combinaisons.

Gary Sun, vice-président marketing de Coinbase, a souligné l’importance de cette collaboration réalisée 100 % en USDC, le stablecoin de Circle :

«C’est une étape majeure pour Coinbase, marquant la première fois que nous investissons dans un partenariat sportif entièrement en cryptomonnaie. C’est également notre première introduction en Formule 1, et nous sommes ravis de nous associer à une industrie qui valorise tout autant que nous le dépassement des limites à travers des idées et technologies transformatrices. Nous avons hâte de renforcer cette collaboration avec Aston Martin Aramco, alors que nous aspirons à une plus grande liberté économique à l’échelle mondiale.»

👉🏻 Découvrez comment acheter l’action de Coinbase facilement

Ce partenariat positionne Coinbase face à Crypto.com, acteur majeur du secteur qui collabore avec l’univers de la Formule 1 depuis 2021. L’accord entre Crypto.com et l’organisation de la F1 a récemment été prolongé jusqu’en 2030, notamment via l’appellation officielle du Grand Prix de Miami en son nom.

Avec cette alliance, Aston Martin et Coinbase comptent développer des expériences immersives pour les fans, potentiellement via la blockchain Base, la solution Layer 2 d’Ethereum développée par Coinbase. Cette initiative pourrait marquer une avancée significative dans l’engagement des supporters via des solutions on-chain.

🔗 Tether investit dans le club de football de la Juventus

Ce rapprochement entre le secteur des cryptomonnaies et la Formule 1 montre l’intérêt grandissant du sport pour les entreprises technologiques. À l’heure où les partenariats entre écuries et acteurs du Web3 se multiplient, cette initiative pourrait ouvrir la voie à de nouvelles collaborations entre la finance décentralisée et le monde du sport de haut niveau.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Aston Martin

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital