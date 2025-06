L’Ethereum Foundation revoit sa stratégie : 2025 et 2026 seront « décisives »

La Fondation Ethereum réforme sa gestion de trésorerie et annonce soutenir plus fermement l’écosystème durant les dix-huit prochains mois, jugés décisifs. En toile de fond, une doctrine « Defipunk » qui défend la souveraineté financière tout en préparant le réseau à la concurrence de Solana et aux prochaines mises à l’échelle.

Vers une implication renforcée dans l’écosystème Ethereum

La Fondation Ethereum (EF) a annoncé une réforme majeure de sa gestion de trésorerie, avec pour objectif de mieux aligner ses opérations à court terme sur une stratégie à long terme. Dans une série de publications officielles, l’organisation à but non lucratif décrit 2025 et 2026 comme des années « pivots » pour Ethereum, appelant à se mobiliser autour des livrables critiques du protocole. Dans son Treasury Policy, elle explique :

La Fondation Ethereum existe pour renforcer l’écosystème Ethereum et défendre ses objectifs fondamentaux .

L’EF rappelle également sa raison d’être : permettre « des applications qui s’exécutent exactement comme prévu, sans aucune possibilité de panne, de censure, de fraude ni d’interférence tierce » — un credo intact depuis 2015. Le document fixe une formule simple : consacrer 15 % de la trésorerie aux dépenses opérationnelles annuelles et maintenir 2,5 années de marge de sécurité.

Ces deux paramètres permettront de déterminer le volume d’ether (ETH) nécessaire à conserver ou à céder, en fonction du prix du token. Ainsi, la Fondation Ethereum publiera désormais des rapports trimestriels et annuels, tout en s’autorisant des ventes d’ETH plus fréquentes ou des emprunts en stablecoins afin de lisser sa trésorerie.

Ce recalibrage arrive alors que la fondation détenait 970 millions de dollars au 31 octobre 2024, dont 788,7 millions en crypto et 181,5 millions en placements traditionnels.

Un virage au cœur des valeurs « Defipunk » et face à Solana

La Fondation a également annoncé adopter une posture dite « contre-cyclique », en intervenant davantage lors des phases de creux du marché, comme celle actuellement traversée avec le prix de l'Ether à 2 600 dollars, et en modérant son soutien lors des périodes haussières.

Au-delà des chiffres, la fondation veut incarner la philosophie « Defipunk » : protocoles open source, immuables, sans listes blanches ni collecte de données superflues. Elle promet de déployer son capital vers des prêts de wETH, du solo-staking ou encore des obligations tokenisées, à condition que les projets respectent ces critères.

Par la recherche, le plaidoyer et des déploiements stratégiques, l’EF peut cultiver un écosystème financier natif à Ethereum qui protège la souveraineté individuelle et perpétue, à grande échelle, “an open society in the electronic age”.

🗞️ L’Ethereum Foundation restructure ses équipes, quels sont les changements ?

Côté technique, le réseau principal, grâce à la mise à jour Dencun en mars 2024, a déjà amélioré sa scalabilité, dans le but de réduire drastiquement les frais et à alléger la charge sur les Layer 2 comme Arbitrum ou Optimism.

Cette montée en gamme intervient alors que Solana attire les regards avec un TVL (Total Value Locked, une mesure de l’argent bloqué dans les protocoles DeFi d’un réseau) proche de 9 milliards de dollars. C'est la deuxième place du marché, malgré une capitalisation toujours inférieure à celle d’Ethereum. Autant d’arguments qui justifient la posture plus offensive de la trésorerie Ethereum.

Source : Blog Ethereum

