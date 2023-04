Ether (ETH) dépasse 2100 dollars, où en sont les retraits d'ETH depuis Shapella ?

Fort du succès de Shapella, l'Ether (ETH) imprime 10 % en 24 heures et surpasse les 2100 dollars. Faisons un point sur les retraits et les dépôts d'ETH pour le staking et l'impact éventuel sur le cours de la cryptomonnaie.

L'Ether fait flancher la dominance de Bitcoin (BTC)

À la faveur d'une session asiatique (encore une fois) extrêmement bullish, l'Ether (ETH) a imprimé 10 % de hausse sur les dernières 24 heures. Au moment où cet article est rédigé, le cours de l'ETH a explosé la résistance des 2000 dollars et s'échange pour 2115 dollars environ.

Hausse du cours de l'Ether (ETH) sur les dernières 24 heures

Selon les données de TradingView, la part de marché de l'Ether a grimpé jusqu'à 19,8 %. Cela représente une augmentation de plus de 1,1 % sur les dernières 24 heures. Notez que depuis le début de l'année 2023, le poids de la capitalisation d'ETH a augmenté de 7 % environ.

Pour l'heure, Bitcoin (BTC) domine toujours le marché à hauteur de 47 %. Bien que cette dominance ait reculé de 1 % suite à la mise à jour Shapella, elle demeure en nette hausse de 13,6 % depuis le début de l'année 2023. Sur cette même période, le patron des cryptomonnaies a imprimé 80 % de hausse et a surpassé la barre des 30 000 dollars.

Pour rappel, la mise à jour Shapella est une mise à jour majeure d'Ethereum, très attendue par l'écosystème. Elle fait suite à The Merge, ayant eu lieu en septembre 2022 et marquant le passage du Proof of Work vers le Proof of Stake. Opérée avec succès ce jeudi 13 avril, Shapella permet désormais aux validateurs de récupérer les ETH verrouillés dans la blockchain depuis plusieurs mois.

2,2 milliards de dollars d'ETH prêts à débarquer

Pour de nombreux observateurs, la libération d'environ 18 millions d'ETH sur le marché (soit 36 milliards de dollars) par le biais de Shapella risquait de faire chuter fortement le cours de l'Ether. Voyons ensemble ce que les données on-chain peuvent nous apprendre à ce sujet.

D'après le site TokenUnlocks, le montant total d'Ether dont le retrait a été confirmé (autrement dit, dont le statut du validateur est passé à 0x01) s'élève à plus de 2,3 milliards de dollars. En effet, 1,1 million d'ETH sont désormais dans la queue pour quitter le réseau.

Concernant les validateurs, environ 380 000 ont initié un retrait d'Ether. Seuls 21 000 ont demandé de retirer la totalité de leurs 32 ETH, tandis que 358 000 d'entre eux ne souhaitent accéder qu'à leurs bénéfices de staking.

Sur les 12 prochaines heures, il est estimé que 43 720 ETH pourront être retirés, soit 92 millions de dollars. Cela représenterait donc 184 millions de dollars par jour. À ce rythme, il faudrait près de 2 semaines pour traiter la totalité de la queue.

Dépôts contre retraits, qui l'emporte ?

Si l'on s'attarde sur la journée du 13 avril, le solde net du staking (à savoir la différence entre le montant total déposé et retiré) était positif de plus de 4 000 ETH. En effet, 14 300 ETH ont été retirés du réseau et plus de 18 370 nouveaux coins y ont été ajoutés en staking.

Néanmoins, le solde net du staking depuis le déploiement du hard fork de Shapella est d'environ -140 000. Les retraits d'Ether s'élèvent à 265 000, tandis que les dépôts représentent moins de la moitié, soit 111 000 ETH.

Notons tout de même que la majorité des ETH en attente de retraits sont issus des récompenses de staking. Cela signifie que la grande majorité des validateurs ne souhaitent pas clôturer leur noeud et continuent de croire en l'avenir du réseau Ethereum.

Tableaux de bord du staking d'Ether sur le réseau Ethereum

À l'heure de l'écriture de ces lignes, seuls 15 % des Ether en circulation sont utilisés pour le staking, ce qui est beaucoup moins que les principales blockchains de type Proof Of Stake. Néanmoins, la mise à jour Shapella devrait motiver les utilisateurs à contribuer à la sécurisation du réseau et à verrouiller leurs ETH.

