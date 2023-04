La baisse du dollar américain est la condition pour davantage de hausse de Bitcoin (BTC)

La poursuite du ralentissement de l’inflation au mois de mars aux Etats-Unis et la perspective d’un pivot monétaire baissier de la FED sont toujours les deux facteurs d’ancrage de la tendance haussière du cours du bitcoin. Ce dernier tente cette semaine de réaliser une cassure technique haussière de la résistance chartiste des 29000 dollars, un signal potentiel qu’il faut confirmer à la clôture hebdomadaire de dimanche.

L’inflation poursuit son recul aux Etats-Unis, le dollar américain est sous pression baissière

La performance haussière du cours du Bitcoin (BTC) cette année dépasse maintenant les 80%, dont 35% pour la seule partie qui a suivi la crise bancaire du mois de mars. L’or, l’argent et le BTC sont dans le même panier des gagnants de la défiance vis-à-vis des banques régionales américaines, mais ce n’est pas la crise bancaire qui est à l’origine du mouvement haussier du BTC et des métaux précieux.

Cet épisode de stress bancaire a entretenu une dynamique plus ancienne de sortie de capitaux en défaveur du dollar US sur le marché des changes. Le mouvement baissier du dollar US a débuté à l’automne dernier et agit à la hausse sur le marché crypto par un effet de corrélation inversée bien établi dans le temps.

Rappelons les sources de la baisse du dollar US :

La séquence de désinflation initiée il y a quelques mois aux Etats-Unis ;

L’augmentation de la probabilité d’une récession aux Etats-Unis ;

La proximité temporelle envisagée pour le taux Terminal de la Réserve Fédérale (FED) ;

Un pivot à la baisse anticipée cette année pour le cycle des taux d’intérêt de la FED ;

Plus globalement, une dé-dollarisation progressive de l’économie mondiale, une volonté notamment affichée par plusieurs grands pays en Asie.

Gardons donc bien à l’esprit que le bitcoin ne serait pas à 30 000 dollars sans ce repli généralisé du dollar sur le Forex et que par conséquent, il est impératif que le dollar poursuive sa baisse pour que le BTC atteigne d’autres objectifs de cours à la hausse.

Sur le plan de l’analyse technique du dollar (américain, toujours), le marché teste actuellement le seuil des 101 points, un niveau qui accélérerait la baisse s’il était rompu.

Graphique qui juxtapose les bougies japonaises hebdomadaires (à gauche) du cours du dollar US (DXY) avec les bougies japonaises en données quotidiennes (à droite)

Bitcoin s’attaque à la résistance chartiste majeure des 29 000 dollars

Revenons à présent aux considérations graphiques pour le cours du bitcoin qui tente cette semaine de déborder la résistance majeure des 29 000 dollars, soit la partie haute du puissant gap baissier qui avait été ouvert le lundi 13 juin 2022.

Si cette résistance est franchie sur la base d’une clôture hebdomadaire, alors les prochaines cibles chartistes seront à 32 500 et 34 000 dollars.

Je relève enfin que la dominance du BTC se maintient sous la résistance du haut de son range, petit à petit le témoin passe dans les mains de ETH et de certains altcoins. Si les troupes se mettent à suivre le général, alors cela sera positif pour le schéma haussier d’ensemble.

Graphique qui dévoile les bougies japonaises en données mensuelles du cours du bitcoin

