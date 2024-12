ETF Bitcoin spot : record de volumes entrants depuis la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines

Lancés en janvier, les ETF Bitcoin spot n'ont jamais autant performé que depuis que Donald Trump a été annoncé grand vainqueur des élections présidentielles américaines. Le mois de novembre a été particulièrement intéressant pour ces ETFs, signant des résultats hebdomadaires records.

Les ETF Bitcoin spot intéressent de plus en plus les investisseurs depuis que Donald Trump a été élu président des États-Unis

Depuis le 6 novembre 2024, date à laquelle Donald Trump a été officiellement annoncé comme vainqueur des élections présidentielles américaines, les ETF Bitcoin (BTC) spot ont enregistré des flux nets entrants records.

En tout, plus de 10 milliards de dollars ont été investis dans la douzaine d'ETF BTC spot disponibles aux États-Unis entre le 6 novembre et le 9 décembre. Ces fonds ont enregistré environ 9,9 milliards d'entrées nettes sur cette période, attirant près de 34 milliards de dollars de flux nets entrants depuis leur lancement en janvier dernier.

Outre les journées du 14, 15, 25 et 26 novembre, toutes les journées de négociations se sont conclues avec flux nets positifs. Parmi les journées à souligner, on note celles du 7, du 11 et du 18 novembre 2024 qui ont toutes dépassé le milliard de dollars de volume entrant quotidien.

Flux quotidiens des ETF Bitcoin spot aux États-Unis de leur lancement à aujourd'hui

Mention spéciale pour la journée du 7 novembre qui a permis aux ETF BTC spot disponibles aux États-Unis de battre leur record d'inflow sur une journée avec 1,38 milliard de dollars.

Globalement, le marché des cryptomonnaies a réagi favorablement à l'élection de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis. En effet, le cours du Bitcoin s'est tout simplement envolé, augmentant de près de 35 % depuis le 6 novembre dernier.

Son prix a plusieurs fois atteint des valeurs qu'il n'avait jamais côtoyées, jusqu'à franchir la barre symbolique des 100 000 dollars le 5 décembre. Toutefois, son cours est reparti à la baisse depuis, et le Bitcoin se négocie à un peu plus de 97 000 dollars à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Les ETF Ethereum spot connaissent également des jours heureux

Les ETF Bitcoin spot ne sont pas les seuls à avoir enregistré des records en matière de flux nets entrants. C'est aussi le cas des ETF Ethereum (ETH) spot. Entre le 22 novembre et le 9 décembre, les ETF ETH spot n'ont connu que des volumes entrants positifs.

Cela fait donc 11 jours de suite que les inflows quotidiens de ces fonds sont dans le vert. La journée de négociation du 5 décembre est à souligner puisque les ETF Ethereum spot ont enregistré 428 millions de dollars de flux nets entrants, un record depuis leur lancement en juillet dernier.

Tout au long de sa campagne, Donald Trump a adopté une position favorable au développement des cryptomonnaies et de la blockchain aux États-Unis. Il n'a pas hésité à multiplier les mesures pro Bitcoin, s'octroyant par la même occasion, le soutien de plusieurs acteurs de l'écosystème crypto.

De plus, ses récentes nominations, dont celle de Paul Atkins à la présidence de la Securities and Exchange Commission et celle de David Sacks au poste de responsable de l'IA et des cryptomonnaies, laissent envisager un remodelage prochain du paysage réglementaire encadrant le secteur.

