Les ETF Bitcoin spot acceptés dans les prochains jours ? Tout ce que vous devez savoir

Cette semaine a été la preuve (s'il en fallait encore une) de l'intérêt porté par les investisseurs au narratif entourant les ETF Bitcoin au comptant. Cela a été particulièrement visible sur les réseaux sociaux, où l'afflux de rumeurs autour de ces véhicules d'investissement a été plus que conséquent.

Le 3 janvier notamment, le Bitcoin a vu son cours chuter brusquement d'environ 9 %, passant de 45 500 à moins de 42 000 dollars en à peine plus d'une heure.

Que cela soit la véritable raison ou non, nombreux sont les observateurs à avoir attribué cette baisse à une publication de la firme singapourienne Matrixport, qui affirmait sans détour que « la série d'ETF Bitcoin au comptant en attente de validation de la Securities and Exchange Commission (SEC) serait repoussée ».

Évolution du cours du Bitcoin en H4

En parallèle, le début de l'année 2024 s'est vu chargé par d'innombrables documents administratifs en tous genres déposés par les demandeurs d'ETF Bitcoin spot auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Bien que difficiles à cerner de prime abord, ces dépôts sont, selon les analystes spécialisés dans les ETF James Seyffart et Eric Balchunas, une preuve supplémentaire que le régulateur américain s'est clairement ouvert au dialogue.

👉 Pour tout comprendre : Qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin ?

En effet, d'après leur perspective, le directeur de la SEC, Gary Gensler, n'aurait pas mobilisé inutilement des dizaines d'employés de la SEC pour résoudre de simples questions administratives avec les divers demandeurs d'ETF Bitcoin s'il avait l'intention de les refuser in fine. À ce sujet, Bloomberg Crypto rapportait d'ailleurs le 5 janvier que la SEC n'avait « aucun retour supplémentaire » à faire concernant les demandes d'ETF BTC spot à l'étude.

Think this is an important update re: spot bitcoin ETF progress…

SEC staff had *no* additional feedback on the paperwork for several of the firms after the latest amendments.

Final 19b-4s can now be submitted.

via @crypto pic.twitter.com/0IbMqxh2ig

— Nate Geraci (@NateGeraci) January 5, 2024