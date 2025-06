Les ETF Bitcoin collectent toujours plus de fonds, malgré les tensions liées à la guerre

Malgré l’intensification du conflit au Moyen-Orient, les investisseurs institutionnels continuent d’injecter massivement des fonds dans les ETF Bitcoin, avec 10 jours consécutifs de collecte positive. En pleine incertitude géopolitique, la confiance persiste donc dans le Bitcoin.

Des marchés traditionnels nerveux… mais des ETF Bitcoin en forme

Depuis mi-juin 2025, les affrontements s'intensifient au Moyen-Orient, notamment entre Israël et l'Iran, avec en toile de fond l'intervention américaine. Les marchés actions, obligataires et matières premières, ont amorcé un mouvement de repli ; l'ETF MSCI World, qui reflète la performance des marchés développés dans le monde, affiche une volatilité modérée depuis deux semaines.

Pourtant, selon les données d'Ecoinometrics, les ETF Bitcoin échappent à la crainte des investisseurs, et ont enregistré dix jours consécutifs d'afflux nets. Si ce n'est pas un record — celui-ci est de 19 jours — cela reste une première en pleine tourmente géopolitique.

La demande institutionnelle pour le Bitcoin ne flanche pas facilement. Cette série reste intacte, ouvrant la voie à un potentiel haussier du Bitcoin. Ecoinometrics

Comment expliquer cela, alors que le Bitcoin, après avoir atteint un sommet historique de 111 970 dollars le 22 mai, a amorcé une correction technique ce mois-ci, avec une chute notable à 99 237 dollars le 22 juin ? Les investisseurs en ETF Bitcoin semblent être des holders, et non de simples traders. Peu importe le cours, ils continuent à accumuler. Cela semble être aussi l'avis de Eric Balchunas, analyste chez Bloomberg :

En clair, ils profitent des replis du marché pour accumuler, et n'ont pas l'attitude spéculative des acteurs de court terme.

Les investisseurs croient encore à un potentiel de hausse

Début mai, Geoffrey Kendrick, responsable digital assets chez Standard Chartered, prévoyait un Bitcoin à 120 000 dollars d'ici juillet 2025. Il vient de corriger sa prévision de manière sarcastique, dans une note aux clients : « Je m'excuse, mon objectif de 120 000 dollars pour le deuxième trimestre de l'année est peut-être trop bas ». Ainsi, le prix du Bitcoin est remonté ces derniers jours, pour tourner autour des 107 000 dollars aujourd'hui, soit à moins de 5 % de son record à 111 000 dollars.

Selon lui, la dynamique est désormais portée par les mouvements réels d'achat et de vente, et non plus seulement par les tendances macroéconomiques, politiques ou la spéculation. Un signe de maturité du marché… Qui finira peut-être par attirer le grand public, à l'heure où ce sont principalement les institutionnels qui investissent massivement dans le Bitcoin.

Pour rappel, les ETF Bitcoin détiennent à présent plus de 1,2 million de BTC, soit environ 133 milliards de dollars, représentant 6 % de l'offre totale du réseau Bitcoin. BlackRock domine le marché avec plus de 52 % de parts, suivi de Fidelity, Bitwise et VanEck.

Source : X

