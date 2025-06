L'ETF Bitcoin de BlackRock débarque à la Bourse de Moscou, mais avec une particularité

Cette semaine, la Bourse de Moscou a lancé des contrats à terme sur l'IBIT, le fameux ETF Bitcoin de BlackRock. Lumière sur cette internationalisation un peu spéciale.

La Bourse de Moscou lance des contrats à terme sur l’ETF Bitcoin de BlackRock

Mercredi, l’ETF IBIT de BlackRock, adossé à Bitcoin (BTC), a pris une nouvelle tournure après son arrivée sur la Bourse de Moscou, le MOEX. Pour être un peu plus précis, notons qu’il s’agit en réalité de contrats futures adossés à l’ETF, et non de parts dudit fonds en tant que telles :

Veuillez noter qu’aujourd’hui, le 4 juin 2025, débute la négociation du contrat à terme IBIT-9.25 (IBU5), réservée aux investisseurs qualifiés.

Notons d’ailleurs que si BlackRock a déjà exporté son ETF Bitcoin à l’étranger, notamment avec la bourse B3 au Brésil l’année dernière, une véritable expansion en Russie se heurterait aux sanctions internationales. Et pour causes, compte tenu de la guerre en Ukraine, le MOEX figure sur la liste des Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain :

Fiche du MOEX sur la liste SDN de l’OFAC

Concernant ce nouveau produit, notons également qu’il ne s’adresse qu’à une quantité limitée d’investisseurs, les fameux « investisseurs qualifiés », mentionnés précédemment. Sur ce point, des contrôles plus précis permettant de déterminer cette éligibilité seront mis en place dès le 23 juin prochain, tandis que ce tri est actuellement délégué aux courtiers proposant ces contrats à terme.

Ainsi, cela n’est pas sans faire écho au fameux « régime juridique expérimental spécial » annoncé pour une durée de 3 ans en mars dernier. Effectivement, ce dernier entend légaliser le trading de cryptomonnaies sous conditions, en particulier pour les personnes disposant déjà d’un certain capital.

Pour sa part, le véritable ETF IBIT de BlackRock revendique 69,81 milliards de dollars d’actifs sous gestion à l’heure de l’écriture de ces lignes. En parallèle, le prix du BTC affiche un peu plus de 104 000 dollars, en légère baisse de 0,5 % sur les dernières 24 heures.

Sources : MOEX ; OFAC

