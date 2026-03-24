Les États-Unis vont-ils droit vers la récession ? Goldman Sachs et Polymarket donnent leurs probabilités

Dans un contexte de guerre au Moyen-Orient, Goldman Sachs a rehaussé ses prévisions d'une éventuelle récession aux États-Unis. Sur Polymarket, le marché s'inquiète également. Analysons tout cela de plus près.

L'économie des États-Unis aurait 30 à 35 % de probabilité d'entrer en récession

Dans chaque région du monde, les économistes et analystes financiers de tous bords partagent régulièrement leurs craintes vis-à-vis d’hypothétiques récessions à venir. Souvent cités, les États-Unis sont une nouvelle fois au cœur de l’actualité, alors que Goldman Sachs a relevé ses estimations de 5 %, tablant désormais sur une probabilité de 30 % que l’économie américaine tombe en récession au cours des 12 prochains mois.

Au cœur de ces inquiétudes, il y a évidemment le conflit au Moyen-Orient, qui a déclenché une hausse des prix du pétrole et du gaz.

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Sur Polymarket, le marché prédictif tentant de deviner si l’économie américaine connaîtra ou non une récession cette année est pour sa part monté à une probabilité de 35 %, après avoir connu un plus bas de 12 mois à 22 % au début de l’année :

Marché prédictif de Polymarket sur l'éventualité d'une récession américaine

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« Récession », c’est un mot qui peut faire peur et qui est souvent utilisé à toutes les sauces. Dès lors, il convient de se pencher sur sa véritable définition. Communément, il est entendu qu’une économie connait une récession lorsqu’elle enregistre 2 baisses trimestrielles consécutives de son produit intérieur brut (PIB). D’ailleurs, cette explication est l’une des conditions, qui résoudra le marché de Polymarket par un « Oui ».

Néanmoins, il s’agit là plutôt d’une facilité journalistique que d’une définition exacte. Concernant les États-Unis, c’est le National Bureau of Economic Research (NBER) qui se prononce sur le sujet, avec une méthodologie adaptée aux conditions réelles d’une situation globale :

La définition du NBER souligne qu'une récession implique un déclin significatif de l'activité économique, généralisé et persistant pendant plus de quelques mois. Dans notre interprétation de cette définition, nous considérons les trois critères – profondeur, diffusion et durée – comme relativement interchangeables. Autrement dit, si chaque critère doit être rempli individuellement dans une certaine mesure, des conditions extrêmes révélées par un critère peuvent compenser partiellement des indications plus faibles provenant d'un autre. Par exemple, dans le cas du pic de février 2020 sur l'activité économique, le comité a conclu que la chute d'activité subséquente avait été si importante et si largement diffusée dans l'économie que, même s'il s'avérait assez bref, ce ralentissement devait être qualifié de récession.

Sur cette base, les États-Unis ont ainsi connu 6 phases de récessions depuis 1978, mises en relation avec le taux de chômage sur le graphique ci-dessous :

Récessions et taux de chômage aux États-Unis depuis 1978

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En attendant, les données de Trading Economics rapportent une hausse de 0,7 % du PIB pour le 4e trimestre 2025 aux États-Unis. Quant à elle, la dernière baisse remonte au 1er trimestre de l’année dernière, où un recul de 0,6 % avait été observé.

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Sources : The Wall Street Journal, Polymarket, NBER

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