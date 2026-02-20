Les États-Unis ont 26 % de chance de confirmer l’existence d’extraterrestres cette année, selon Polymarket

Les États-Unis vont-ils confirmer l’existence d’extraterrestres ? C’est l’hypothèse faite par certains utilisateurs de Polymarket, suite à une possible déclassification de documents liés aux Ovnis.

le 20 février 2026 à 16:00.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Les États-Unis ont 26 % de chance de confirmer l’existence d’extraterrestres cette année, selon Polymarket

Sur Polymarket, un pari concernant les extraterrestres

Comme souvent sur Polymarket, c’est une nouvelle liée au président des États-Unis qui a déclenché la frénésie des paris. Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a affirmé ce jour qu’il ordonnait la déclassification de fichiers gouvernementaux ayant trait aux Ovnis et à la vie extraterrestre :

blockquote icon

Je vais ordonner au Secrétaire à la Guerre, ainsi qu’aux autres départements et agences concernés, d’entamer le processus d’identification et de divulgation des dossiers gouvernementaux relatifs à la vie extraterrestre et aux entités aliens, aux phénomènes aériens non identifiés (UAP), aux objets volants non identifiés (OVNI), ainsi qu’à toute autre information liée à ces sujets hautement complexes.

Il n’en a pas fallu plus pour que Polymarket s’enflamme. Ces dernières heures, le marché prédictif évaluait à 26 % la probabilité que le gouvernement américain annonce l’existence d’extraterrestres d’ici à 2027 :

polymarket extraterrestres

Le camp du « Oui » a bondi en l’espace de quelques heures

 

💡 Pour aller plus loin – Qu’est-ce qu’un marché de prédiction décentralisé ou prediction market ?

L’intérêt soudain du président des États-Unis semble avoir été déclenché par une interview de Barack Obama. L’ex-président expliquait qu’il existait bien des documents « classifiés », au micro du podcast de Brian Tyler, mais affirmait ne pas avoir eu de confirmation pendant son mandat.

blockquote icon

Statistiquement, l’univers est si vaste que les probabilités qu’il existe de la vie ailleurs sont élevées. Mais les distances entre les systèmes solaires sont si grandes que les chances que nous ayons été visités par des extraterrestres sont faibles, et je n’ai vu aucune preuve durant ma présidence que des extraterrestres aient pris contact avec nous.

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Polymarket et les marchés prédictifs continuent de susciter l’engouement

Sur Polymarket, les participants misent en fonction de leurs convictions sur des éléments futurs. Les sujets sont très variés et souvent liés à la politique. Les marchés prédictifs bénéficient d’un très fort engouement ces derniers mois, après une percée initiale lors des dernières élections américaines.

👉 Sur le même sujet – Parier sur des guerres : les marchés de prédiction vont-ils trop loin ?

La relative fiabilité de ces marchés prédictifs commence par ailleurs à attirer le regard au-delà des investisseurs. Cette semaine, la Réserve fédérale s’est en effet déclarée en tant que soutien surprise des marchés de prédiction – en particulier Kalshi. La banque centrale américaine estime en effet qu’ils peuvent avoir un réel intérêt pour les prévisions économiques… Un cas d’usage qui va bien au-delà des Ovnis.

Source : Polymarket

 

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

3932 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Donald Trump

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Il faudra s'armer de patience avant de voir le Bitcoin repartir en tendance haussière

Il faudra s'armer de patience avant de voir le Bitcoin repartir en tendance haussière

 Logan Paul vend une carte Pokémon 16,5 millions de dollars... déjà vendue sous forme de NFT en 2022

Logan Paul vend une carte Pokémon 16,5 millions de dollars... déjà vendue sous forme de NFT en 2022

 Harvard réduit son exposition au Bitcoin de 21%... pour acheter de l'Ether

Harvard réduit son exposition au Bitcoin de 21%... pour acheter de l'Ether

 Amazon (AMZN), Apple (AAPL)... Warren Buffet prend sa retraite et se débarrasse de certaines actions

Amazon (AMZN), Apple (AAPL)... Warren Buffet prend sa retraite et se débarrasse de certaines actions